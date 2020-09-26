Абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон має бажання вийти на ринг проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа. Легендарний боксер хотів би, щоб такий бій був благодійним.

Майк Тайсон готовий до поєдинку проти нинішнього чемпіона "хевівейту" Ентоні Джошуа, повідомляє TMZ.

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Несподівана заява Майка

Тайсон бажає провести даний бій, який мав би благодійний характер. Він вважає, що такий поєдинок викликав би велику популярність зі сторони любителів боксу.

Не буду приховувати, що ідея мене зацікавила. Якщо нам вдасться зібрати значну суму і направити її на благодійність, так і бути, проведімо цей бій,

– зізнався Тайсон.

Додамо, що Джошуа може стати потенційним суперником українського боксера Олександра Усика, якщо українець переможе Дерека Чісору.

Хто такий Ентоні Джошуа? Це британський боксер-професіонал, який виступає у важкій вазі. Олімпійський чемпіон у надважкій вазі 2012 року. Найперспективніший боксер року за версією авторитетного журналу "The Ring" (2014). Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями IBF (2016/19, 2019), WBA Super (2017/19, 2019), IBO (2017/19, 2019) і WBO (2018/19, 2019).

Повернення Тайсона

Сам Майк Тайсон повертається на професійний ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність. "Залізний Майк" і колишній чемпіон світу у 4-х вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть 8-раундовий бій.

Першочергово поєдинок був запланований на 12 вересня. На перенесенні бою наполіг Тайсон. Його команда вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід. Разом з тим, з організацією поєдинку виникли деякі проблемами.

Зокрема, поки незрозуміло, чи будуть Тайсон і Джонс битися у шоломах. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.