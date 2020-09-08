Ломаченко – любимый боксер "Железного Майка": кто еще вошел в рейтинг
Абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон назвал боксеров, которые являются любимыми для легенды бокса. Не обошлось без украинцев, "Железный Майк" включил сюда Василия Ломаченко.
В список Тайсон включил 7 боксеров современности. Слова боксера процитировали ESPN Ringside в Instagram.
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Легенда бокса, как оказалось, следит не только за выступлениями своих земляков, но и других боксеров.
Раньше Тайсон не скупился на комплименты в сторону украинца, а теперь первым, кого выделил Тайсон, был как раз Василий Ломаченко.
За кем следит Майк Тайсон
- Василий Ломаченко
- Девин Хэйни
- Шакур Стивенсон
- Джервонта Дэвис
- Эррол Спенс
- Теренс Кроуфорд
- Райан Гарсиа
Возвращение Тайсона
Сам Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность. "Железный Майк" и бывший чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут 8-раундовый бой.
В первую очередь поединок был запланирован на 12 сентября. На переносе боя настоял Тайсон. Его команда считает, что смещение даты позволит увеличить доход. Вместе с тем, с организацией поединка возникли некоторые проблемы.
В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс драться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличия болельщиков на трибунах.
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