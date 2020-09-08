Абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон назвал боксеров, которые являются любимыми для легенды бокса. Не обошлось без украинцев, "Железный Майк" включил сюда Василия Ломаченко.

В список Тайсон включил 7 боксеров современности. Слова боксера процитировали ESPN Ringside в Instagram.

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Легенда бокса, как оказалось, следит не только за выступлениями своих земляков, но и других боксеров.

Раньше Тайсон не скупился на комплименты в сторону украинца, а теперь первым, кого выделил Тайсон, был как раз Василий Ломаченко.

За кем следит Майк Тайсон

Василий Ломаченко

Девин Хэйни

Шакур Стивенсон

Джервонта Дэвис

Эррол Спенс

Теренс Кроуфорд

Райан Гарсиа

Возвращение Тайсона

Сам Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность. "Железный Майк" и бывший чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут 8-раундовый бой.

В первую очередь поединок был запланирован на 12 сентября. На переносе боя настоял Тайсон. Его команда считает, что смещение даты позволит увеличить доход. Вместе с тем, с организацией поединка возникли некоторые проблемы.

В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс драться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличия болельщиков на трибунах.