Роддом вместо боя с Усиком: Тайсон Фьюри в седьмой раз станет отцом

Британец поделился с фанатами радостной новостью. Его жена Пэрис готовится подарить "Цыганскому королю" еще одного ребенка.

Уже в конце апреля Александр Усик должен был вернуться в ринг. Ожидалось, что соперником украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира станет Тайсон Фьюри.

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Команды боксеров долго не могли договориться об условиях распределения прибыли. В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет.

Между тем у Тайсона Фьюри намечается важное событие в жизни. На своей странице в инстаграмме "Цыганский король" рассказал, что его жена Пэрис беременна на позднем сроке.

Не все еще потеряно. У меня свидание со своей красивой беременной женой Пэрис Фьюри. Какая женщина! Седьмой ребенок на подходе. Чудесная новость, которая бодрит меня,

– написал боксер.

Отметим, что Тайсон и Пэрис женаты с 2008 года. Фьюри уже давно многодетный отец. Вместе с Пэрис они уже воспитывают шестерых детей:

сын Принц Тайсон Фьюри II

сын Принц Адонис Амазия

сын Принц Джон Джеймс

дочь Венесуэла

дочь Валенсия

дочь Афина

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