Непонятное поведение Фьюри продолжается: британец приобрел шорты Усика за несколько тысяч долларов

Тайсон Фьюри на благотворительном аукционе приобрел шорты Александра Усика. Сумма покупки составила несколько тысяч долларов.

После церемонии взвешивания Александра Усика и Тайсона Фьюри, которая состоялась 17 мая, провели благотворительный аукцион. Один из лотов приобрел для себя и британец.

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Фьюри завладел шортами Усика

Британец приобрел на благотворительном аукционе шорты с автографом украинца с боя против Мурата Гассиева. Стоимость покупки составила 10 тысяч долларов.

Бой между Усиком и Гассиевым состоялся 21 июля 2018 года в Москве. После 12 раундов единогласным решением судей победу по очкам одержал Александр Усик.

Недавно британец признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем . Он страдает от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Напомним, что во время битвы взглядов после церемонии взвешивания Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика. Перед этим на пресс-конференции, когда должна была состояться дуэль взглядов, британец демонстративно отвернулся от украинца и ни разу не взглянул на него.