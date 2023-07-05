Усик подрался с двумя боксерами: у "Цыганского короля" опять подгорело

Британский боксер Тайсон Фьюри до сих пор не может успокоиться после срыва боя за абсолют против Александра Усика. При каждом случае "Жадное пузо" пытается уколоть украинского боксера.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александр Усик настойчиво готовится к защите титулов против британца Даниеля Дюбуа. Свежим фото из тренировочного лагеря Александр поделился в стороз Instagram.

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На фотографии видно, как украинский чемпион боксирует против двух соперников.

Усик против двух боксеров / instagram.com/usykaa

Тайсон Фьюри сразу отреагировал на спарринг Усика. "Цыганский король" в присущей ему манере начал оскорблять Александра. Ну и конечно пригрозил разобраться с ним на ринге.

Когда я поколочу тебя, маленькая задница, тебе будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный,

– написал Фьюри.

Эпопея Усик против Фьюри