Усик подрался с двумя боксерами: у "Цыганского короля" опять подгорело
Источник:Инстаграмм iFL TV
Британский боксер Тайсон Фьюри до сих пор не может успокоиться после срыва боя за абсолют против Александра Усика. При каждом случае "Жадное пузо" пытается уколоть украинского боксера.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александр Усик настойчиво готовится к защите титулов против британца Даниеля Дюбуа. Свежим фото из тренировочного лагеря Александр поделился в стороз Instagram.
По теме Фьюри не пуп земли: промоутер рассказал о вечере бокса в Саудовской Аравии
На фотографии видно, как украинский чемпион боксирует против двух соперников.
Усик против двух боксеров / instagram.com/usykaa
Тайсон Фьюри сразу отреагировал на спарринг Усика. "Цыганский король" в присущей ему манере начал оскорблять Александра. Ну и конечно пригрозил разобраться с ним на ринге.
Когда я поколочу тебя, маленькая задница, тебе будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный,
– написал Фьюри.
Эпопея Усик против Фьюри
- Напомним, что "Бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен был состояться на "Уэмбли" в апреле 2023 года. Однако из-за непомерных финансовых амбиций британца поединок был отменен.
- Ожидается, что соперники встретятся в Саудовской Аравии. Украинец даже подписал контракт с компанией, которая собирается организовать супертурнир четырех топ-боксеров. Однако в декабре бой, скорее всего, не состоится. Организаторы надеются перенести бой на январь 2024 года.
- 26 августа Александр Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве.
- А тщеславный Фьюри до сих пор не определился со следующим соперником. Все его анонсы оказались пустой болтовней.