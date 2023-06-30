Саудовская Аравия заявила о желании организовать зимой невероятный вечер бокса. На нем должны пройти 2 мегабоя между Уайлдером и Джошуа и Усиклм и Фьюри.
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Фьюри не является незаменимым
Поскольку "Жадное пузо" находит постоянные причины не выходить в ринг против Усика, начали появляться слухи, что мегатурнир в Саудовской Аравии может отмениться. Промоутер Эдди Хирн успокоил фанатов бокса и рассказал об организации соревнований в декабре.
Сегодня-завтра у нас запланирован телемост с инвесторами из Саудовской Аравии. На нем будут даже представители Уайлдера, ожидаю, что во время этой встречи мы окончательно закроем все вопросы. Происходящее вокруг боя Усик – Фьюри никак не повлияет на наши планы. Мы уже договорились, что бой Джошуа – Уайлдер состоится в любом случае. Если Фьюри откажется от поединка с Усиком, Александр будет боксировать со своим обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем на этом же вечере бокса.
– сообщил Хирн.