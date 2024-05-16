Бой с Усиком глазами Фьюри: "Цыганский король" потроллил украинца перед поединком в Эр-Рияде

Чемпион WBC Тайсон Фьюри решил высмеять Александра Усика накануне битвы за абсолют. Британец записал короткое видео, в котором пофантазировал на тему предстоящего поединка.

Тайсон Фьюри уверен в собственной победе в поединке против Александра Усика. “Цыганский король” считает, что расправится со своим соперником словно с ребенком.

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Фантазии Фьюри

Британец записал видео, в котором ему противостоит маленький мальчик. Таким образом Фьюри решил потроллить Усика.

Воображаемый бой Фьюри с Усиком: смотрите видео

Отметим, что в зависимости от настроения Фьюри постоянно меняет мнение об Усике. В последнее время британец выдал немало комплиментов в адрес украинского чемпиона. Впрочем, того же дня "Цыганский король" мог вылить кучу словесной грязи на своего соперника.

В свою очередь Александр Усик заявил, что не следит за высказываниями эксцентричного британца. Украинец сконцентрирован на подготовке к бою, в котором определится абсолютный чемпион хевивейта.

Напомним, что бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. За этот поединок боксеры получат космические гонорары.