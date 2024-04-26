18 мая два непобедимых боксера хевивейта Тайсон Фьюри и Александр Усик определят абсолютного чемпиона. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Фьюри предложит Усику выпить 10 бокалов пива
Во время одного из интервью Тайсон Фьюри пошутил, что готов после боя выпить пива с Александром Усика. Британец не берет во внимание всю словесную грязь, которую он вылил на украинца во время подготовки к поединку.
"У меня нет никакой неприязни к бойцам, с которыми я дрался или буду драться в будущем.
Кажется, Усик порядочный парень. Он богобоязненный человек, у которого есть маленькие дети. Что еще можно сделать? Я могу представить, как мы выпиваем по 10 бокалов пива каждый, потому что он похож на такого персонажа.
Нам нужно на что-то потратить деньги, полученные в Саудовской Аравии", – заявил Фьюри.
Любитель пива и примерный семьянин
- Напомним, что Тайсон Фьюри не является большим сторонником спортивного режима. Британец любит есть гамбургеры, которые запивает пивом.
- Перед поединком с Деонтеем Уайлдером Фьюри выпил два литра пива.
- После боя с Владимиром Кличко "Цыганский король" набрал вес более 170 килограммов. Боксер даже злоупотреблял крепкими алкогольными напитками.
- Однако Фьюри сумел преодолеть алкогольную зависимость. Сейчас Тайсон остается примерным семьянином и ожидает появления восьмого ребенка.