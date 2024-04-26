18 мая два непобедимых боксера хевивейта Тайсон Фьюри и Александр Усик определят абсолютного чемпиона. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Фьюри предложит Усику выпить 10 бокалов пива

Во время одного из интервью Тайсон Фьюри пошутил, что готов после боя выпить пива с Александром Усика. Британец не берет во внимание всю словесную грязь, которую он вылил на украинца во время подготовки к поединку.

"У меня нет никакой неприязни к бойцам, с которыми я дрался или буду драться в будущем.

Кажется, Усик порядочный парень. Он богобоязненный человек, у которого есть маленькие дети. Что еще можно сделать? Я могу представить, как мы выпиваем по 10 бокалов пива каждый, потому что он похож на такого персонажа.

Нам нужно на что-то потратить деньги, полученные в Саудовской Аравии", – заявил Фьюри.

Любитель пива и примерный семьянин