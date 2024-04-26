18 травня два непереможні боксери хевівейту Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик визначать абсолютного чемпіона. Поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
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Ф'юрі запропонує Усику випити 10 келихів пива
Під час одного з інтерв'ю Тайсон Ф'юрі пожартував, що готовий після бою випити пива з Олександром Усика. Британець не бере до уваги весь словесний бруд, який він вилив на українця під час підготовки до поєдинку.
"У мене немає ніякої неприязні до бійців, з якими я бився або буду битися в майбутньому.
Здається, Усик порядний хлопець. Він богобоязлива людина, в якої є маленькі діти. Що ще можна зробити? Я можу уявити, як ми випиваємо по 10 келихів пива кожен, тому що він схожий на такого персонажа.
Нам потрібно на щось витратити гроші, отримані в Саудівській Аравії", – заявив Ф'юрі.
Любитель пива та зразковий сім'янин
- Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі не є великим прихильником спортивного режиму. Британець полюбляє їсти гамбургери, які запиває пивом.
- Перед поєдинком з Деонтеєм Вайлдером Ф'юрі випив два літра пива.
- Після бою з Володимиром Кличком "Циганський король" набрав вагу понад 170 кілограмів. Боксер навіть зловживав міцними алкогольними напоями.
- Однак Ф'юрі зумів подолати алкогольну залежність. Наразі Тайсон залишається зразковим сім'янином та очікує появи восьмої дитини.