18 травня два непереможні боксери хевівейту Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик визначать абсолютного чемпіона. Поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Ф'юрі запропонує Усику випити 10 келихів пива

Під час одного з інтерв'ю Тайсон Ф'юрі пожартував, що готовий після бою випити пива з Олександром Усика. Британець не бере до уваги весь словесний бруд, який він вилив на українця під час підготовки до поєдинку.

"У мене немає ніякої неприязні до бійців, з якими я бився або буду битися в майбутньому.

Здається, Усик порядний хлопець. Він богобоязлива людина, в якої є маленькі діти. Що ще можна зробити? Я можу уявити, як ми випиваємо по 10 келихів пива кожен, тому що він схожий на такого персонажа.

Нам потрібно на щось витратити гроші, отримані в Саудівській Аравії", – заявив Ф'юрі.

Любитель пива та зразковий сім'янин