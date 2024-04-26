Украинский титулованный боксер легкого веса Денис Беринчик сделал свой прогноз на бой Усик – Фьюри. Он несколько удивил своим заявлением о победителе поединка.

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Прогноз Дениса Беринчика

Фаворитом боксера является Александр Усик, которого он сравнил с самураем.

Усик победит своим смирением. Он выйдет на ринг четко и хладнокровно. Как самурай. Он сделает свою работу. И у него, наверняка, как и у самурая, нет цели, есть только путь. И этот путь он пройдет,

– рассказал Денис Беринчик.

Важно! 18 мая в Сан-Диего состоится также бой Беринчик – Наваррете. Боксеры будут соревноваться за вакантный титул WBO в легком весе. Медиасерс MEGOGO будет транслировать событие.

Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов.