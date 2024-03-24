Эпатажный британский боксер Тайсон Фьюри в сентябре прошлого года в седьмой раз стал отцом. 33-летняя жена “Цыганского короля” Пэрис родила ему сына Принца Рико.

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Радостная новость "Цыганского короля"

Недавно британец намекнул, что в его многодетной семье ожидается пополнение. Его возлюбленная Пэрис опубликовала фото в белом платье. В комментариях Фьюри написал, что жена "выглядит немного беременной".

А впоследствии перепостил снимок со следующими словами:

"Мать семерых детей. Она все еще очаровательна и крепка, как скала. Восьмой в пути", – написал Фьюри.

Тайсон и Пэрис Фьюри ждут восьмого ребенка / instagram.com/tysonfury

Семья Тайсона Фьюри

Напомним, что Тайсон Фьюри и Пэрис знакомы с 16-ти лет. В 2008 году пара узаконила свои отношения в официальном браке.

Поскольку Пэрис вышла замуж в 19 лет, то она не успела получить высшее образование, посвятив себя семье. Тем не менее, жена Фьюри очень известная медийная личность в Великобритании. Она активно ведет соцсети и делится подробностями быта звездной семьи.

Интересно, что Пэрис также происходит из цыганского рода.

У пары сейчас семеро детей: дочери Венесуэла (14 лет), Валенсия (6 лет) и Атина (2 года), а также сыновья Принц Джон Джеймс (12 лет), Принц Тайсон Люк (7 лет), Принс Адонис Амазайя (5 лет) и Принц Рико (полгода).

"Цыганский король" надеется, что сыновья продолжат боксерскую династию Фьюри.

К слову. Напомним, что поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде. Победитель битвы станет абсолютным чемпионом хевивейта.