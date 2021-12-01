Ф'юрі хоче більше боїв

Через пандемію коронавірусу Ф'юрі провів лише два бої за останні два роки. І обидва – проти Деонтея Уайлдера. В лютому 2020 року він виграв в нього чемпіонський пояс WBC. А в жовтні 2021 року захистив цей титул.

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Промоутери планували, що наступним суперником Ф'юрі стане інший британець – Ентоні Джошуа, який на той час володів трьома іншими чемпіонськими поясами у важкій вазі. Цей бій мав би великий резонанс в Британії.

Але Джошуа свої чемпіонські пояси програв Олександру Усику. І одразу погодився на реванш. Тож бій Ф'юрі – Джошуа довелося відкласти на невизначений термін.

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Тепер же Ф'юрі має провести черговий захисти титулу WBC. І його суперником має стати Ділліан Уайт, який вже давно вимагає організувати цей бій (навіть через суд). Саме його назвав "логічним суперником" і промоутер Боб Арум.

За словами Арума, такий бій має відбутися наприкінці лютого чи в березні.

Загалом же Ф'юрі планує провести три бої у 2022 році. І після Уайта наступним суперником має стати Усик або Джошуа. Все буде залежати від того, хто переможе в реванші. З ким буде третій бій – невідомо. За словами Арума, у Ф'юрі немає такого суперника, з яким би він не хотів провести бій.