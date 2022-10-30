"Не хочу доживать дни в инвалидной коляске": откровенное заявление Фьюри перед возможным боем с Усиком
Источник:The Sun
Тайсон написал собственную книгу, где поделился искренними мыслями по окончании карьеры. Англичанин упомянул о своем состоянии после победы над Уайлдером в 2021 году.
Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.
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Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году.
Тем временем британец написал книгу "Gloves Off", в которой рассказал о возможном уходе на пенсию. Фьюри признался, чего опасается после завершения карьеры.
Я не хочу задерживаться и уничтожить наследство или умереть от сильного удара по голове. И поверьте мне, подобный конец иногда кажется очень реальным. Я даже почувствовал кратковременную потерю памяти после той ужасной встречи с Уайлдером в 2021 году, когда через несколько часов после победы моя голова была покрыта комками размером с теннисный мяч. Нельзя было вспомнить, сколько раз я падал. Все было туманно, такой опыт меня пугал. Ни в коем случае не хочу доживать свои дни в инвалидной коляске или есть ужин из-за соломинки. После боя с Уайлдером я сказал своему промоутеру Фрэнку Уоррену, что планирую уйти на пенсию,
– написал в книге Тайсон.
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Когда сойдутся Усик и Фьюри:
- Напомним, что Усик повторно одолел Джошуа в августе этого года и защитил пояса WBA, WBO и IBF.
- Однако в 2022 году на ринг украинец не планирует выходить на ринг. Поэтому бою за абсолют придется подождать до 2023 года.
- Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- Тем временем 3 декабря Фьюри будет в третий раз сразиться с Дереком Чисорой. Оба предыдущих поединка (2011 и 2014) Тайсон выиграл.
- С 2020 года Чисора проиграл три боя подряд, в том числе и Александру Усику. В июле этого года Дерек избил Кубрата Пулева.
- У Фьюри почти идеальная статистика боев – 32 победы и одна ничья в 33 поединках.