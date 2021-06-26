Фьюри – Уайлдер 3: горячее промо ожесточенного боя – видео

Звезды тяжелого дивизиона – британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер – проведут третий бой. Фьюри и Уайлдер встретятся уже во втором реванше.

Горячее промо боя

Предыдущий бой между Фьюри и Уайлдером состоялся в феврале 2020 года. Тайсон отобрал у Деонтея титул чемпиона мира по версии WBC, после чего отказывался провести реванш.

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Однако в мае 2021 года суд обязал Тайсона дать реванш. Боксеры быстро договорились о третьем бое, который состоится в США 24 июля.

Промоутерская компания Top Rank, которая организует поединок, опубликовала промо боя.

Также Top Rank объявила о старте продажи билетов. Стоимость билетов – от 400 до 8 тысяч долларов.

Фьюри – Уайлдер: главное