Горячее промо боя
Предыдущий бой между Фьюри и Уайлдером состоялся в феврале 2020 года. Тайсон отобрал у Деонтея титул чемпиона мира по версии WBC, после чего отказывался провести реванш.
Стоит внимания Появилась финальная дата боя Усик – Джошуа
Однако в мае 2021 года суд обязал Тайсона дать реванш. Боксеры быстро договорились о третьем бое, который состоится в США 24 июля.
Промоутерская компания Top Rank, которая организует поединок, опубликовала промо боя.
Также Top Rank объявила о старте продажи билетов. Стоимость билетов – от 400 до 8 тысяч долларов.
Фьюри – Уайлдер: главное
- Первый бой боксеров состоялся в 2018 году и завершился вничью, несмотря на то, что Фьюри побывал в глубоком нокдауне. Тогда Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона WBC.
- Через 2 года американец согласился дать реванш Фьюри. Британский боксер нокаутировал Уайлдера и отобрал титул WBC.
- Для Уайлдера это было первое поражение в карьере. Зато Фьюри остается непобедимым.