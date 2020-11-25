Уже в эту субботу, 28 ноября, легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший сойдутся на одном ринге в выставочной бою. Гонорар 54-летнего Тайсона в 3 раза больше, чем у соперника.

"Железный Майк" возвращается на ринг лишь с благотворительной целью – финансово помочь людям, которые в этом нуждаются. Он готов провести поединки с топовыми боксерами мира. Такое возвращение легенды также пополнит и бюджет американца. Инсайдер Yahoo! Sports Кевин Айоли сообщил гонорары, которые получат боксеры за этот бой.

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Гонорары

По его информации, за выход на ринг Тайсон гарантированно получит 10 миллионов долларов. А вот его земляк заработает в три раза меньше – около 3 миллионов долларов.

В эти суммы еще даже не входят проценты от продажи платных трансляций по системе PPV.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

Тайсон – Джонс-младший: коротко о бое