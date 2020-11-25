Тайсон – Джонс-младший: космические гонорары боксеров за бой
Уже в эту субботу, 28 ноября, легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший сойдутся на одном ринге в выставочной бою. Гонорар 54-летнего Тайсона в 3 раза больше, чем у соперника.
"Железный Майк" возвращается на ринг лишь с благотворительной целью – финансово помочь людям, которые в этом нуждаются. Он готов провести поединки с топовыми боксерами мира. Такое возвращение легенды также пополнит и бюджет американца. Инсайдер Yahoo! Sports Кевин Айоли сообщил гонорары, которые получат боксеры за этот бой.
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Гонорары
По его информации, за выход на ринг Тайсон гарантированно получит 10 миллионов долларов. А вот его земляк заработает в три раза меньше – около 3 миллионов долларов.
В эти суммы еще даже не входят проценты от продажи платных трансляций по системе PPV.
Тайсон – Джонс-младший: коротко о бое
- Боксеры выйдут на один ринг уже в ночь с 28 на 29 ноября. Поединок будет выставочным, заработанные средства пойдут на благотворительность. Для этого Тайсон и возвращается на канвас.
- Раунд будет длиться непривычных две минуты вместо трех. А сам бой будет происходить 8 раундов.
- Хотя бой будет выставочным, но организация поединка на самом высоком уровне. Боксеры сразятся за специальный пояс. А накануне боя был выпущен огненный промо-ролик.
- Боксеры будут драться без шлемов, что прибавит большого любопытства.
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