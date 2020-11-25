Вже у цю суботу, 28 листопада, легенди боксу Майк Тайсон та Рой Джонс-молодший зійдуться на одному ринзі у виставковою бою. Гонорар 54-річного Тайсона у 3 рази більший, ніж у суперника.

"Залізний Майк" повертається на ринг лише з благодійною метою – фінансово допомогти людям, які цього потребують. Він готовий провести поєдинки з топовими боксерами світу. Таке повернення легенди також поповнить і бюджет американця. Інсайдер Yahoo! Sports Кевін Айолі повідомив гонорари, які отримають боксери за цей бій.

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Гонорари

За його інформацією, за вихід на ринг Тайсон гарантовано отримає 10 мільйонів доларів. А от його земляк заробить у тричі менше – близько 3 мільйонів доларів.

У ці суми ще навіть не входять відсотки від продажу платних трансляцій по системі PPV.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

Тайсон – Джонс-молодший: коротко про бій