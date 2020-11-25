Тайсон – Джонс-молодший: космічні гонорари боксерів за бій
Вже у цю суботу, 28 листопада, легенди боксу Майк Тайсон та Рой Джонс-молодший зійдуться на одному ринзі у виставковою бою. Гонорар 54-річного Тайсона у 3 рази більший, ніж у суперника.
"Залізний Майк" повертається на ринг лише з благодійною метою – фінансово допомогти людям, які цього потребують. Він готовий провести поєдинки з топовими боксерами світу. Таке повернення легенди також поповнить і бюджет американця. Інсайдер Yahoo! Sports Кевін Айолі повідомив гонорари, які отримають боксери за цей бій.
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Гонорари
За його інформацією, за вихід на ринг Тайсон гарантовано отримає 10 мільйонів доларів. А от його земляк заробить у тричі менше – близько 3 мільйонів доларів.
У ці суми ще навіть не входять відсотки від продажу платних трансляцій по системі PPV.
Тайсон – Джонс-молодший: коротко про бій
- Боксери вийдуть на один ринг вже у ніч з 28 на 29 листопада. Поєдинок буде виставковим, зароблені кошти підуть на благодійність. Задля цього Тайсон і повертається на канвас.
- Раунд триватиме незвичні дві хвилини замість трьох. А сам бій відбуватиметься 8 раундів.
- Хоча бій буде виставковим, але організація поєдинку на найвищому рівні. Боксери битимуться за спеціальний пояс. А напередодні бою був випущений вогняний промо-ролик.
- Боксери битимуться без шоломів, що додасть шаленої цікавості.
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