Бывший чемпион мира Дэвид Хэй не верит в физическую форму Майка Тайсона. Британец поделился ожиданиями от боя Тайсон – Джонс-младший.

Накануне выставочного поединка "Железный Майк" делится роликами и видео мощных тренировок. Но экс-чемпион мира Дэвид Хэй все равно не видит в нем серьезного соперника для Роя Джонса-младшего. Об этом он рассказал ютуб-канала SecondsOut.

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Прогноз Хэя

Хэй подчеркнул, что не хочет видеть победителя в этом поединке. Он надеется, что боксеры выйдут на ринг и покажут все, на что способны. Но болельщикам, как ждут яркий бой, не следует забывать, что боксерам уже более 50 лет.

"Люди давно не осуждают Майка Тайсона за то, кем он был 35 лет назад. Боксеры подойдут к бою в хорошей форме. Если кто-то и сможет показать приблизительный уровень того, который был когда-то, то этим боксером будет Рой Джонс-младший. Он способен выдержать 8 раундов по 2 минуты. Тайсон может показать свою прежнюю форму лишь на 5-10 секунд два раза за раунд. Не верю, что от него будет атакующий бокс", – заявил Хэй.

Кто такой Дэвид Хэй?

Британский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, The Ring (2007/08 года), WBO (2008) и в тяжелой весовой категории по версии WBA (2009/11 года). В 2001 году получил серебряную награду на чемпионате мира среди любителей. В 2011 году провел бой с Владимиром Кличко, в котором потерял титул чемпиона по версии WBA. Профессиональную карьеру Дэвид Хэй закончил с 28 победами и четырьмя поражениями.

Коротко о бое Тайсон – Джонс-младший