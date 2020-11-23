Колишній чемпіон світу Девід Хей не вірить у фізичну форму Майка Тайсона. Британець поділився очікування перед боєм Тайсон – Джонс-молодший.

Напередодні виставкового поєдинку "Залізний Майк" ділиться роликами та відео потужних тренувань. Але ексчемпіон світу Девід Хей все одно не бачить у ньому серйозного суперника для Роя Джонса-молодшого. Про це він розповів ютуб-каналу SecondsOut.

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Прогноз Хея

Хей підкреслив, що не хоче бачити переможця у цьому поєдинку. Він сподівається, що боксери вийдуть на ринг та покажуть все на що здатні. Але вболівальникам, як очікують яскравий бій, не слід забувати, що боксерам вже поза 50 років.

"Люди давно не засуджують Майка Тайсона за те, що ким він був 35 років тому. Боксери підійдуть до бою у хорошій формі. Якщо хтось і зможе показати наближений рівень до того, який був колись. Цим боксером буде Рой Джонс-молодший. Він здатен витримати 8 раундів по 2 хвилини. Тайсон може показати свою колишню форму лише на 5-10 секунд два рази за раунд. Не вірю, що від нього буде атакувальний бокс", – заявив Хей.

Хто такий Девід Хей? Британський боксер, чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії за версіями WBA, WBC, The Ring (2007/08 роки), WBO (2008) та у важкій ваговій категорії за версією WBA (2009 /11 роки). У 2001 році здобув срібну нагороду на чемпіонаті світу серед любителів. У 2011 році провів бій з Володимиром Кличком, у якому втратив титул чемпіона за версією WBA. Професійну кар’єру Девід Хей закінчив з 28 перемогами та чотирма поразками.

Коротко про бій Тайсон – Джонс-молодший