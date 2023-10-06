Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА: есть ли надежда на вторую команду в Лиге чемпионов

Победы Шахтера и Зари вернули нашу страну в борьбу за топ-15 рейтинга. Успешная неделя помогла Украине обойти Израиль.

Украинские клубы отыграли вторые туры группового раунда еврокубков. Среди пяти команд УПЛ, начинавших евросезон, на дистанции остались только Шахтер и Заря, пишет 24 канал.

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Подъем в рейтинге УЕФА

На этой неделе наши клубы выступили максимально удачно. Дончане создали камбэк в игре Лиги чемпионов против Антверпена, выиграв со счетом 3:2. В свою очередь луганская команда минимально одолела исландский Брейдаблик в рамках Лиги конференций.

Это положительно отразилось на позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Две победы принесли нашей стране 0,8 балла, что позволило обойти Израиль и подняться на 17 место. У страны-соперницы была только одна ничья в исполнении Маккаби Хайфы, то есть 0,25 балла.

МЕСТО СТРАНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ИТОГО КОМАНД 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 4.750 91.678 8/8 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 5.062 78.489 7/8 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 5.285 74.569 7/7 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 4.642 71.909 7/7 5 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 5.200 56.500 4/5 6 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 4.250 54.831 6/6 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 4.000 49.316 4/6 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 6.000 40.400 5/5 9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 8.250 34.850 3/4 10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 2.600 32.250 3/5 11 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 3.000 30.800 3/5 12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 2.800 30.575 3/5 13 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 4.750 27.700 2/4 15 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 5.000 27.550 3/4 16 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 3.250 26.875 2/4 17 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 2.700 26.600 2/5 18 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.000 26.375 2/4 19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 5.200 25.325 4/5 20 Хорватия 4.375 5.900 6.000 3.375 3.375 23.025 1/4

Надеемся на топ-15

Впрочем, главная цель Украины – вернуться в топ-15 по итогам сезона. Только в этом случае наша страна сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.

Сделать усилиями двух клубов будет крайне тяжело, хотя и расстояние до Норвегии, Чехии, Дании и Сербии невелико. Перспективы обойти чехов невелики, их клубы успешно выступают в этом евросезоне.

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Поэтому придется ориентироваться на обгон Норвегии, Дании и Сербии (хотя бы двух из трех стран). При этом нужно удержаться и впереди Израиля и Греции, которые поджимают сзади.

Непростой календарь Шахтера и Зари

На этой неделе норвежцы не получили ни одного балла, у датчан – 0,25 балла, у сербов – 0,4 балла. А вот Чехия и Греция добавили в копилку по одному очку. Следует упомянуть, что в следующих двух турах Шахтеру трудно рассчитывать на многие очки в матчах с Барселоной.

Поэтому главная надежда будет полагаться на Зорю, которую ждут горловые дуэли из Маккаби Тель-Авив. Во-первых, это представитель страны-конкурента в таблице коэффициентов. Во-вторых, успех в этих играх может гарантировать луганцам выход в плей-офф.

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