Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА: есть ли надежда на вторую команду в Лиге чемпионов
Победы Шахтера и Зари вернули нашу страну в борьбу за топ-15 рейтинга. Успешная неделя помогла Украине обойти Израиль.
Украинские клубы отыграли вторые туры группового раунда еврокубков. Среди пяти команд УПЛ, начинавших евросезон, на дистанции остались только Шахтер и Заря, пишет 24 канал.
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Подъем в рейтинге УЕФА
На этой неделе наши клубы выступили максимально удачно. Дончане создали камбэк в игре Лиги чемпионов против Антверпена, выиграв со счетом 3:2. В свою очередь луганская команда минимально одолела исландский Брейдаблик в рамках Лиги конференций.
Это положительно отразилось на позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Две победы принесли нашей стране 0,8 балла, что позволило обойти Израиль и подняться на 17 место. У страны-соперницы была только одна ничья в исполнении Маккаби Хайфы, то есть 0,25 балла.
|МЕСТО
|СТРАНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|ИТОГО
|КОМАНД
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|4.750
|91.678
|8/8
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|5.062
|78.489
|7/8
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|5.285
|74.569
|7/7
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|4.642
|71.909
|7/7
|5
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|5.200
|56.500
|4/5
|6
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|4.250
|54.831
|6/6
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|4.000
|49.316
|4/6
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|6.000
|40.400
|5/5
|9
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|8.250
|34.850
|3/4
|10
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|2.600
|32.250
|3/5
|11
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.000
|30.800
|3/5
|12
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|2.800
|30.575
|3/5
|13
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|14
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|4.750
|27.700
|2/4
|15
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|5.000
|27.550
|3/4
|16
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|3.250
|26.875
|2/4
|17
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|2.700
|26.600
|2/5
|18
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|4.000
|26.375
|2/4
|19
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|5.200
|25.325
|4/5
|20
|Хорватия
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|3.375
|23.025
|1/4
Надеемся на топ-15
Впрочем, главная цель Украины – вернуться в топ-15 по итогам сезона. Только в этом случае наша страна сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.
Сделать усилиями двух клубов будет крайне тяжело, хотя и расстояние до Норвегии, Чехии, Дании и Сербии невелико. Перспективы обойти чехов невелики, их клубы успешно выступают в этом евросезоне.
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Поэтому придется ориентироваться на обгон Норвегии, Дании и Сербии (хотя бы двух из трех стран). При этом нужно удержаться и впереди Израиля и Греции, которые поджимают сзади.
Непростой календарь Шахтера и Зари
На этой неделе норвежцы не получили ни одного балла, у датчан – 0,25 балла, у сербов – 0,4 балла. А вот Чехия и Греция добавили в копилку по одному очку. Следует упомянуть, что в следующих двух турах Шахтеру трудно рассчитывать на многие очки в матчах с Барселоной.
Поэтому главная надежда будет полагаться на Зорю, которую ждут горловые дуэли из Маккаби Тель-Авив. Во-первых, это представитель страны-конкурента в таблице коэффициентов. Во-вторых, успех в этих играх может гарантировать луганцам выход в плей-офф.
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Новый формат еврокубков
- напомним, что с сезона 2024-2025 основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп
- в основной стадии турнира сыграет 36 команд, а турнирная таблица будет общей
- участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде
- 1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала
- 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших
- аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций