Украинские клубы отыграли вторые туры группового раунда еврокубков. Среди пяти команд УПЛ, начинавших евросезон, на дистанции остались только Шахтер и Заря, пишет 24 канал.
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Подъем в рейтинге УЕФА
На этой неделе наши клубы выступили максимально удачно. Дончане создали камбэк в игре Лиги чемпионов против Антверпена, выиграв со счетом 3:2. В свою очередь луганская команда минимально одолела исландский Брейдаблик в рамках Лиги конференций.
Это положительно отразилось на позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Две победы принесли нашей стране 0,8 балла, что позволило обойти Израиль и подняться на 17 место. У страны-соперницы была только одна ничья в исполнении Маккаби Хайфы, то есть 0,25 балла.
Надеемся на топ-15
Впрочем, главная цель Украины – вернуться в топ-15 по итогам сезона. Только в этом случае наша страна сохранит второго представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026.
Сделать усилиями двух клубов будет крайне тяжело, хотя и расстояние до Норвегии, Чехии, Дании и Сербии невелико. Перспективы обойти чехов невелики, их клубы успешно выступают в этом евросезоне.
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Поэтому придется ориентироваться на обгон Норвегии, Дании и Сербии (хотя бы двух из трех стран). При этом нужно удержаться и впереди Израиля и Греции, которые поджимают сзади.
Непростой календарь Шахтера и Зари
На этой неделе норвежцы не получили ни одного балла, у датчан – 0,25 балла, у сербов – 0,4 балла. А вот Чехия и Греция добавили в копилку по одному очку. Следует упомянуть, что в следующих двух турах Шахтеру трудно рассчитывать на многие очки в матчах с Барселоной.
Поэтому главная надежда будет полагаться на Зорю, которую ждут горловые дуэли из Маккаби Тель-Авив. Во-первых, это представитель страны-конкурента в таблице коэффициентов. Во-вторых, успех в этих играх может гарантировать луганцам выход в плей-офф.
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Новый формат еврокубков
- напомним, что с сезона 2024-2025 основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп
- в основной стадии турнира сыграет 36 команд, а турнирная таблица будет общей
- участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде
- 1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала
- 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших
- аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций