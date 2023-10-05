Брейдаблик – Заря 0:1

Гол: Горбач, 35.

Луганская Заря провела свой второй матч в Лиге конференций 2023-2024. Команда Валерия Кривенцова отправилась в гости к чемпиону Исландии Брейдаблика, пишет 24 канал.

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Заря провалила старт сезона

Украинская команда разочаровывает на старте этого сезона. Луганчане одержали лишь одну победу в УПЛ в восьми матчах и засели в нижней части таблицы (13 место). Поэтому Ненад Лалатович покинул свой пост и на его место был назначен Валерий Кривенцов.

Впрочем, в еврокубках ситуация куда лучше. Проиграв в квалификации Лиги Европы Славии (0:2), Заря чуть не создала камбэк в ответном матче (2:1). А в первом туре ЛК подопечные Кривенцова смогли сыграть вничью с фаворитом группы Гентом (1:1).

В игре с Брейдабликом украинцы были фаворитами. Заря ожидаемо больше атаковала и чаще била по воротам исландцев. Однако и соперник отвечал и даже моментами контролировал игровую инициативу.

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Все решил стандарт

В середине первого тайма "бело-черным" удалось выйти вперед. После розыгрыша углового Антюх точно навесил на голову Горбачу и тот прошил кипера, выиграв второй этаж.

Во втором тайме Заря отошла к своим воротам и делала ставку только на контратаки. Брейдаблик иногда создавал моменты, но исландской команде явно не хватало мастерства, чтобы довести до гола.

Заря приближается к плей-офф

Таким образом, луганчане одержали первую победу в Лиге конференций и дебютную во главе с Валерием Кривенцовым. Это позволяет Зори идти вторыми в группе, имея по 4 балла вместе с Гентом.

Бельгицы в параллельной встрече обыграли Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0. Израильский клуб имеет три очка и именно с ним нашей команде предстоит отыграть два следующих евроматча.