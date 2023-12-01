Украина почти потеряла одну путевку в Лигу чемпионов: какая ситуация в таблице коэффициентов УЕФА

Провал Зари в Лиге конференций фактически вычеркнул нашу страну по борьбе за топ-15 рейтинга. Лишь невероятный прорыв Шахтера в ЛЧ или ЛЕ позволит вернуться в гонку.

На этой неделе Шахтер и Заря отыграли очередные матчи в еврокубках. Луганчане в течение пяти дней вообще провели два матча Лиги конференций, пишет 24 канал.

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Опускаемся в рейтинге

К сожалению, подопечные Юрия Коваля проиграли обе встречи - 2:3 от Маккаби Тель-Авив и 1:4 от Гента. Это окончательно закрыло перед Зарей дверь в плей-офф. Шахтер сумел минимально переиграть Антверпен в Лиге чемпионов.

Это позволило Украине получить 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Однако все конкуренты нашей страны кроме Сербии заработали за эту неделю больше очков. Поэтому наша ассоциация опустилась на 18 место.

МЕСТО СТРАНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ВМЕСТЕ КОМАНД 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 11.750 98.678 8/8 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 11.312 84.739 7/8 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 11.714 80.998 7/7 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 12.642 79.909 7/7 5 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 9.083 59.664 6/6 6 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 8.000 59.300 4/5 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 6.000 51.316 4/6 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 9.800 44.200 5/5 9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 9.000 35.600 3/4 10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 4.000 33.650 3/5 11 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 9.250 31.800 3/4 12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 4.000 31.775 3/5 13 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 3.800 31.600 3/5 14 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 6.250 29.875 2/4 15 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 6.750 29.700 2/4 16 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 5.750 28.125 2/4 17 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 18 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 3.500 27.400 2/5 19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 7.000 27.125 4/5 20 Польша 2.125 4.000 4.625 7.750 6.125 24.625 2/4

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Призрачные шансы на топ-15

Украине нужно завершить этот сезон в топ-15, ведь в случае неудачи наша страна потеряет одного представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026. Как видим, такая перспектива кажется наиболее вероятной.

Более того, наша ассоциация рискует еще пропустить вперед греков, у которых осталось больше команд. Украину весной следующего года в плей-офф представит только Шахтер, но пока неизвестно, в каком турнире.

Победа над Порту в последнем туре выведет дончан в 1/8 финала Лиги чемпионов, что даст нашей стране дополнительно один балл. Заря завершит выступления в еврокубке игрой с аутсайдером квартета Брейдабликом и может напоследок немного помочь Украине.

Что касается прямых конкурентов, то среди них есть команды, которые уже гарантировали себе евровесну и те, кто еще будет бороться за нее в последнем туре:

Мельде (Норвегия) гарантировал себе как минимум плей-офф Лиги конференций и может еще обойти Карабах в борьбе за плей-офф Лиги Европы.

(Норвегия) гарантировал себе как минимум плей-офф Лиги конференций и может еще обойти Карабах в борьбе за плей-офф Лиги Европы. Буде-Глимт (Норвегия) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций

(Норвегия) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций Копенгаген (Дания) борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы с Галатасараем (сравнительно баллов) и Манчестер Юнайтед (-1 очко)

(Дания) борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы с Галатасараем (сравнительно баллов) и Манчестер Юнайтед (-1 очко) Норшеланн (Дания) лидирует в группе Лиги конференций, опережая Лудогорец и Фенербахче на один балл

(Дания) лидирует в группе Лиги конференций, опережая Лудогорец и Фенербахче на один балл Маккаби Тель-Авив (Израиль) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций

(Израиль) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций Маккаби Хайфа (Израиль) борется с Панатинаикосом (Греция) за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций

(Израиль) борется с (Греция) за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций Бачка-Топола (Сербия) боится с Олимпиакосом (Греция) за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций

(Сербия) боится с (Греция) за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций АЕК (Греция) борется с Аяксом за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций

(Греция) борется с Аяксом за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций ПАОК (Греция) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций

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Только прорыв Шахтера в 1/4 финала любого еврокубка позволит Украине бороться за попадание в топ-15. Впрочем, скорее всего нашей стране необходимо смириться с потерей одного представителя в Европе через сезон.

Новый формат еврокубков