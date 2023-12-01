Украина почти потеряла одну путевку в Лигу чемпионов: какая ситуация в таблице коэффициентов УЕФА
Провал Зари в Лиге конференций фактически вычеркнул нашу страну по борьбе за топ-15 рейтинга. Лишь невероятный прорыв Шахтера в ЛЧ или ЛЕ позволит вернуться в гонку.
На этой неделе Шахтер и Заря отыграли очередные матчи в еврокубках. Луганчане в течение пяти дней вообще провели два матча Лиги конференций, пишет 24 канал.
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Опускаемся в рейтинге
К сожалению, подопечные Юрия Коваля проиграли обе встречи - 2:3 от Маккаби Тель-Авив и 1:4 от Гента. Это окончательно закрыло перед Зарей дверь в плей-офф. Шахтер сумел минимально переиграть Антверпен в Лиге чемпионов.
Это позволило Украине получить 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Однако все конкуренты нашей страны кроме Сербии заработали за эту неделю больше очков. Поэтому наша ассоциация опустилась на 18 место.
|МЕСТО
|СТРАНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|ВМЕСТЕ
|КОМАНД
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|11.750
|98.678
|8/8
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|11.312
|84.739
|7/8
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|11.714
|80.998
|7/7
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|12.642
|79.909
|7/7
|5
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|9.083
|59.664
|6/6
|6
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|8.000
|59.300
|4/5
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|6.000
|51.316
|4/6
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|9.800
|44.200
|5/5
|9
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|9.000
|35.600
|3/4
|10
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|4.000
|33.650
|3/5
|11
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|9.250
|31.800
|3/4
|12
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|4.000
|31.775
|3/5
|13
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.800
|31.600
|3/5
|14
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|6.250
|29.875
|2/4
|15
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|6.750
|29.700
|2/4
|16
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|5.750
|28.125
|2/4
|17
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|18
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|3.500
|27.400
|2/5
|19
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|7.000
|27.125
|4/5
|20
|Польша
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|6.125
|24.625
|2/4
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Призрачные шансы на топ-15
Украине нужно завершить этот сезон в топ-15, ведь в случае неудачи наша страна потеряет одного представителя в Лиге чемпионов на сезон 2025-2026. Как видим, такая перспектива кажется наиболее вероятной.
Более того, наша ассоциация рискует еще пропустить вперед греков, у которых осталось больше команд. Украину весной следующего года в плей-офф представит только Шахтер, но пока неизвестно, в каком турнире.
Победа над Порту в последнем туре выведет дончан в 1/8 финала Лиги чемпионов, что даст нашей стране дополнительно один балл. Заря завершит выступления в еврокубке игрой с аутсайдером квартета Брейдабликом и может напоследок немного помочь Украине.
Что касается прямых конкурентов, то среди них есть команды, которые уже гарантировали себе евровесну и те, кто еще будет бороться за нее в последнем туре:
- Мельде (Норвегия) гарантировал себе как минимум плей-офф Лиги конференций и может еще обойти Карабах в борьбе за плей-офф Лиги Европы.
- Буде-Глимт (Норвегия) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций
- Копенгаген (Дания) борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы с Галатасараем (сравнительно баллов) и Манчестер Юнайтед (-1 очко)
- Норшеланн (Дания) лидирует в группе Лиги конференций, опережая Лудогорец и Фенербахче на один балл
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций
- Маккаби Хайфа (Израиль) борется с Панатинаикосом (Греция) за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций
- Бачка-Топола (Сербия) боится с Олимпиакосом (Греция) за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций
- АЕК (Греция) борется с Аяксом за то, чтобы опуститься из Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций
- ПАОК (Греция) гарантировал себе плей-офф Лиги конференций
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Только прорыв Шахтера в 1/4 финала любого еврокубка позволит Украине бороться за попадание в топ-15. Впрочем, скорее всего нашей стране необходимо смириться с потерей одного представителя в Европе через сезон.
Новый формат еврокубков
- С сезона 2024-2025 основная стадия турнира пройдет по новой схеме, без групп
- В основной стадии Лиги чемпионов сыграет 36 команд, а турнирная таблица будет общей.
- Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде
- 1-8 места итоговой таблицы выйдут напрямую в 1/8 финала
- 9-24 места будут играть в раунде плей-офф за право присоединиться к восьмерке лучших
- Аналогичная схема будет применена и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.