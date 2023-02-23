День Х для Украины: как выступления Шахтера и Днепра-1 повлияют на представительство в Лиге чемпионов

Украина оказалась в шаге от потери одной команды в главном еврокубке через сезон. Впрочем, дончане и днепряне еще могут исправить критическую ситуацию. Объясняем подробности таблицы коэффициентов УЕФА.

В четверг, 23 февраля, состоятся решающие для украинских клубов матчи еврокубков, пишет 24 канал. Шахтер сыграет на выезде против Ренна в Лиге Европы, а Днепр-1 будет "принимать" в Словакии АЭК в рамках Лиги конференций.

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Эти матчи будут иметь решающее значение для таблицы коэффициентов УЕФА и, как следствие, для нашего представительства в евросезоне 2024-2025. Дело в том, что наша ассоциация может лишиться одной команды в квалификации Лиги чемпионов.

Без одной украинской команды в ЛЧ?

Право на две путевки в главный еврокубок имеют страны из топ-15 рейтинга, тогда как сейчас Украина занимает 16 строчку. Впрочем, плотность в нашем диапазоне позволяет рассчитывать на повышение.

Можно с уверенностью сказать, что по итогам этого сезона 12 стран гарантированно окажутся в топ-15: Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Шотландия, Австрия, Сербия и Турция. То есть остается три места, на которые претендуют пять ассоциаций.

МЕСТО СТРАНА КОЭФИЦИЕНТ ОСТАЛОСЬ КОМАНД 13 Швейцария 29,175 1/4 14 Чехия 29,050 0 15 Норвегия 29,000 1/4 16 Украина 28,900 2/5 17 Дания 27,875 1/5

. За ничью команда получает 1 балл, за победу – 2 балла. Все баллы ассоциации суммируются и делятся на количество стартовавших от страны в евросезоне клубов. За прошедшую неделю после победы Шахтера и поражения Днепра-1 Украина получила в таблицу коэффициентов 0,400 очков (2 балла разделить на 5 команд). В свою очередь норвежцы получили 0,250 очков за ничью Буде-Глимта с Лехом (1 балл поделить на 4 команды).

Чехия уже потеряла все свои клубы, потому полностью зависит от результатов других игр. Итак, нас интересуют пять матчей в Лиге Европы и Лиге конференций 23 февраля: два с участием украинских команд и три – с участием команд из стран-конкурентов:

Ренн – Шахтер (Лига Европы), первый матч – 1:2

(Лига Европы), первый матч – 1:2 Днепр-1 – АЕК (Лига конференций), первый матч – 0:1

(Лига конференций), первый матч – 0:1 Мидтьюлланд – Спортинг (Лига Европы), первый матч – 1:1

(Лига Европы), первый матч – 1:1 Лех – Будет/Глимт (Лига конференций), первый матч – 0:0

(Лига конференций), первый матч – 0:0 Базель – Трабзонспор (Лига конференций), первый матч – 0:1

Шахтеру и Днепру-1 нужно брать очки

Главный вывод – если украинские команды проиграют оба матча и вылетят из еврокубков, Украина точно потеряет вице-чемпиона в ЛЧ в сезон 2024-2025. А вот набор хоть каких баллов наоборот открывает перед нами оптимистичные перспективы.

Распределение путевок на сезон 2024-2025:

МЕСТО ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 13 1 место – 3 кв. раунд

2 место – 2 кв. раунд Обладатель Кубка – 3 кв. раунд 3 место – 2 кв. раунд

4 место – 2 кв. раунд 14 1 место – 3 кв. раунд

2 место – 2 кв. раунд Обладатель Кубка – 3 кв. раунд 3 место – 2 кв. раунд

4 место – 2 кв. раунд 15 1 место – 2 кв. раунд

2 место – 2 кв. раунд Обладатель Кубка – 3 кв. раунд 3 место – 2 кв. раунд

4 место – 2 кв. раунд 16 1 место – 2 кв. раунд Обладатель Кубка – 1 кв. раунд 2 место – 2 кв. раунд

3 место – 2 кв. раунд 17 1 место – 2 кв. раунд Обладатель Кубка – 1 кв. раунд 2 место – 2 кв. раунд

3 место – 2 кв. раунд По теме Днепр-1 – АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги конференций

Дания и Чехия

Миттьюлланда самостоятельно будет крайне трудно вывести Данию вперед Украины. Для этого "быкам" нужно не только выигрывать у Спортинга на выезде, а еще одерживать две победы в ЛЕ в следующих раундах. И это при условии полного нуля от Шахтера и Днепра-1. А Мидтьюлланд еще и по уровню является аутсайдером турнира.

Ключевая для Украины дуэль – со "стоячей" Чехией. Команды из этой страны баллов уже не наберут, а хотя бы ничья днепрян или дончан (даже при условии вылета обоих) позволит Украине обогнать чехов и гарантировать себе место в топ-15.

Норвегия и Швейцария

А что, если Миттьюлланд прорвет и он далеко войдет в ЛЕ и позволит обойти Украину? Да и 13-14 места таблицы коэффициентов позволят чемпиону стартовать на раунд позже в ЛЧ, чем 15 месту. На такие случаи украинцам лучше обойти еще одну страну – Норвегию или Швейцарию.

Чтобы обойти первых, украинским клубам достаточно и ничьей, а для обгона вторых нужна одна победа (или две ничьи). Впрочем, это при условии, что Буде/Глимт и Базель свои матчи проиграют и вылетят. Именно поэтому нам желательно поболеть сегодня за Лех и Спортинг.

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А что со следующим сезоном?

Но важно помнить, что поражения Днепра-1 и Шахтера (в случае вылета дончан) гарантированно лишат Украину вице-чемпиона в ЛЧ 2024-2025. К слову, в следующем сезоне это не касается, ведь по итогам прошлого года наша ассоциация 11-я и представительство следующее:

чемпион УПЛ начнет ЛЧ с последней стадии квалификации, но может и напрямую попасть в группу, если победитель этой Лиги чемпионов гарантирует проходное место через чемпионат.

начнет ЛЧ с последней стадии квалификации, но может и напрямую попасть в группу, если победитель этой Лиги чемпионов гарантирует проходное место через чемпионат. вице-чемпион УПЛ стартует со 2 квалификационного раунда ЛЧ, но может автоматически сместиться на раунд позже, если победитель этой Лиги Европы гарантирует себе проходное место через чемпионат

стартует со 2 квалификационного раунда ЛЧ, но может автоматически сместиться на раунд позже, если победитель этой Лиги Европы гарантирует себе проходное место через чемпионат бронзовый призер чемпионата Украины пойдет в Лигу Европы и начнет путь с последнего раунда квалификации (надо пройти одного соперника)

пойдет в Лигу Европы и начнет путь с последнего раунда квалификации (надо пройти одного соперника) 4 место УПЛ отправится в третий квалификационный раунд Лиги конференций

отправится в третий квалификационный раунд Лиги конференций 5 место УПЛ начнет свой путь в ЛК со второго квалификационного раунда

. С сезона 2024-2025 в групповых турнирах ЛЧ, ЛЕ и ЛК будет по 36 команд. Они не будут разбиваться на группы, а соревноваться все вместе по "швейцарской системе". Каждая команда проведет по восемь матчей с разными соперниками, после чего согласно турнирной таблице 1-8 места будут выходить в 1/8 финала соответствующего турнира, а 9-24 места – в 1/16 финала.