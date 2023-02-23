День Х для Украины: как выступления Шахтера и Днепра-1 повлияют на представительство в Лиге чемпионов
Украина оказалась в шаге от потери одной команды в главном еврокубке через сезон. Впрочем, дончане и днепряне еще могут исправить критическую ситуацию. Объясняем подробности таблицы коэффициентов УЕФА.
В четверг, 23 февраля, состоятся решающие для украинских клубов матчи еврокубков, пишет 24 канал. Шахтер сыграет на выезде против Ренна в Лиге Европы, а Днепр-1 будет "принимать" в Словакии АЭК в рамках Лиги конференций.
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Эти матчи будут иметь решающее значение для таблицы коэффициентов УЕФА и, как следствие, для нашего представительства в евросезоне 2024-2025. Дело в том, что наша ассоциация может лишиться одной команды в квалификации Лиги чемпионов.
Без одной украинской команды в ЛЧ?
Право на две путевки в главный еврокубок имеют страны из топ-15 рейтинга, тогда как сейчас Украина занимает 16 строчку. Впрочем, плотность в нашем диапазоне позволяет рассчитывать на повышение.
Можно с уверенностью сказать, что по итогам этого сезона 12 стран гарантированно окажутся в топ-15: Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Шотландия, Австрия, Сербия и Турция. То есть остается три места, на которые претендуют пять ассоциаций.
|МЕСТО
|СТРАНА
|КОЭФИЦИЕНТ
|ОСТАЛОСЬ КОМАНД
|13
|Швейцария
|29,175
|1/4
|14
|Чехия
|29,050
|0
|15
|Норвегия
|29,000
|1/4
|16
|Украина
|28,900
|2/5
|17
|Дания
|27,875
|1/5
Чехия уже потеряла все свои клубы, потому полностью зависит от результатов других игр. Итак, нас интересуют пять матчей в Лиге Европы и Лиге конференций 23 февраля: два с участием украинских команд и три – с участием команд из стран-конкурентов:
- Ренн – Шахтер (Лига Европы), первый матч – 1:2
- Днепр-1 – АЕК (Лига конференций), первый матч – 0:1
- Мидтьюлланд – Спортинг (Лига Европы), первый матч – 1:1
- Лех – Будет/Глимт (Лига конференций), первый матч – 0:0
- Базель – Трабзонспор (Лига конференций), первый матч – 0:1
Шахтеру и Днепру-1 нужно брать очки
Главный вывод – если украинские команды проиграют оба матча и вылетят из еврокубков, Украина точно потеряет вице-чемпиона в ЛЧ в сезон 2024-2025. А вот набор хоть каких баллов наоборот открывает перед нами оптимистичные перспективы.
Распределение путевок на сезон 2024-2025:
|МЕСТО
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
|ЛИГА ЕВРОПЫ
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
|13
|1 место – 3 кв. раунд
2 место – 2 кв. раунд
|Обладатель Кубка – 3 кв. раунд
|3 место – 2 кв. раунд
4 место – 2 кв. раунд
|14
|1 место – 3 кв. раунд
2 место – 2 кв. раунд
|Обладатель Кубка – 3 кв. раунд
|3 место – 2 кв. раунд
4 место – 2 кв. раунд
|15
|1 место – 2 кв. раунд
2 место – 2 кв. раунд
|Обладатель Кубка – 3 кв. раунд
|3 место – 2 кв. раунд
4 место – 2 кв. раунд
|16
|1 место – 2 кв. раунд
|Обладатель Кубка – 1 кв. раунд
|2 место – 2 кв. раунд
3 место – 2 кв. раунд
|17
|1 место – 2 кв. раунд
|Обладатель Кубка – 1 кв. раунд
|2 место – 2 кв. раунд
3 место – 2 кв. раунд
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Дания и Чехия
Миттьюлланда самостоятельно будет крайне трудно вывести Данию вперед Украины. Для этого "быкам" нужно не только выигрывать у Спортинга на выезде, а еще одерживать две победы в ЛЕ в следующих раундах. И это при условии полного нуля от Шахтера и Днепра-1. А Мидтьюлланд еще и по уровню является аутсайдером турнира.
Ключевая для Украины дуэль – со "стоячей" Чехией. Команды из этой страны баллов уже не наберут, а хотя бы ничья днепрян или дончан (даже при условии вылета обоих) позволит Украине обогнать чехов и гарантировать себе место в топ-15.
Норвегия и Швейцария
А что, если Миттьюлланд прорвет и он далеко войдет в ЛЕ и позволит обойти Украину? Да и 13-14 места таблицы коэффициентов позволят чемпиону стартовать на раунд позже в ЛЧ, чем 15 месту. На такие случаи украинцам лучше обойти еще одну страну – Норвегию или Швейцарию.
Чтобы обойти первых, украинским клубам достаточно и ничьей, а для обгона вторых нужна одна победа (или две ничьи). Впрочем, это при условии, что Буде/Глимт и Базель свои матчи проиграют и вылетят. Именно поэтому нам желательно поболеть сегодня за Лех и Спортинг.
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А что со следующим сезоном?
Но важно помнить, что поражения Днепра-1 и Шахтера (в случае вылета дончан) гарантированно лишат Украину вице-чемпиона в ЛЧ 2024-2025. К слову, в следующем сезоне это не касается, ведь по итогам прошлого года наша ассоциация 11-я и представительство следующее:
- чемпион УПЛ начнет ЛЧ с последней стадии квалификации, но может и напрямую попасть в группу, если победитель этой Лиги чемпионов гарантирует проходное место через чемпионат.
- вице-чемпион УПЛ стартует со 2 квалификационного раунда ЛЧ, но может автоматически сместиться на раунд позже, если победитель этой Лиги Европы гарантирует себе проходное место через чемпионат
- бронзовый призер чемпионата Украины пойдет в Лигу Европы и начнет путь с последнего раунда квалификации (надо пройти одного соперника)
- 4 место УПЛ отправится в третий квалификационный раунд Лиги конференций
- 5 место УПЛ начнет свой путь в ЛК со второго квалификационного раунда