У четвер, 23 лютого, відбудуться вирішальні для українських клубів матчі єврокубків, пише 24 канал. Шахтар зіграє на виїзді проти Ренна в Лізі Європи, а Дніпро-1 "прийматиме" у Словаччині АЕК в рамках Ліги конференцій.

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Ці матчі будуть мати вирішальне значення для таблиці коефіцієнтів УЄФА і, як наслідок, для нашого представництва у євросезоні 2024-2025. Річ у тому, що наша асоціація може втратити одну команду в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Без однієї української команди в ЛЧ?

Право на дві путівки в головний єврокубок мають країни з топ-15 рейтингу, тоді як на даний момент Україна посідає 16 сходинку. Втім, щільність у нашому діапазоні дозволяє розраховувати на підвищення.

Можна із впевненістю сказати, що за підсумками цього сезону 12 країн гарантовано опиняться у топ-15: Англія, Іспанія, НІмеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Португалія, Бельгія, Шотландія, Австрія, Сербія та Туреччина. Тобто, залишається три місця, на які претендують п'ять асоціацій.

МІСЦЕ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ ЗАЛИШИЛОСЬ КОМАНД
13 Швейцарія 29,175 1/4
14 Чехія 29,050 0
15 Норвегія 29,000 1/4
16 Україна 28,900 2/5
17 Данія 27,875 1/5

Чехія вже втратила всі свої клуби, тому повністю залежить від результатів інших ігор. Отже, нас цікавлять п'ять матчів у Лізі Європи та Лізі конференцій 23 лютого: два за участю українських команд та три – за участю команд з країн-конкурентів:

  • Ренн – Шахтар (Ліга Європи), перший матч – 1:2
  • Дніпро-1 – АЕК (Ліга конференцій), перший матч – 0:1
  • Мідтьюлланд – Спортінг (Ліга Європи), перший матч – 1:1
  • Лех – Буде/Глімт (Ліга конференцій), перший матч – 0:0
  • Базель – Трабзонспор (Ліга конференцій), перший матч – 0:1

Шахтарю та Дніпру-1 треба брати очки

Головний висновок – якщо українські команди програють обидва матчі та вилетять з єврокубків, Україна точно втратить віцечемпіона в ЛЧ на сезон 2024-2025. А ось набір хоч якихось балів навпаки відкриває перед нами оптимістичні перспективи.

Розподіл путівок на сезон 2024-2025:

МІСЦЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
13 1 місце – 3 кв. раунд
2 місце – 2 кв. раунд		 Володар Кубка – 3 кв. раунд 3 місце – 2 кв. раунд
4 місце – 2 кв. раунд
14 1 місце 3 кв. раунд
2 місце 2 кв. раунд		 Володар Кубка 3 кв. раунд 3 місце – 2 кв. раунд
4 місце – 2 кв. раунд
15 1 місце 2 кв. раунд
2 місце 2 кв. раунд		 Володар Кубка 3 кв. раунд 3 місце – 2 кв. раунд
4 місце – 2 кв. раунд
16 1 місце 2 кв. раунд Володар Кубка 1 кв. раунд 2 місце – 2 кв. раунд
3 місце – 2 кв. раунд
17 1 місце 2 кв. раунд Володар Кубка 1 кв. раунд 2 місце – 2 кв. раунд
3 місце – 2 кв. раунд

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Данія та Чехія

Мідтьюлланду самотужки буде вкрай важко вивести Данію вперед України. Для цього "бикам" потрібно не тільки вигравати у Спортінга на виїзді, а ще здобувати дві перемоги в ЛЄ в наступних раундах. І це при умові повного "нуля" від Шахтаря та Дніпра-1. А Мідтьюлланд ще і за рівнем є аутсайдером турніру.

Ключова для України дуель – зі "стоячою" Чехією. Команди з цієї країни балів вже не наберуть, а ось хоча б нічия дніпрян чи донеччан (навіть за умови вильоту обох) дозволить Україні обігнати чехів та гарантувати собі місце у топ-15.

Норвегія та Швейцарія

А що, якщо Мідтьюлланд прорве і він далеко зайде в ЛЄ та дозволить обійти Україну? Та і 13-14 місця таблиці коефіцієнтів дозволять чемпіону стартувати на раунд пізніше в ЛЧ, ніж 15 місцю. На такі випадки українцям бажано обійти ще одну країну – Норвегію чи Швейцарію.

Щоб обійти перших, українським клубам достатньо і нічиєї, а для обгону других треба одна перемога (або дві нічиї). Втім це за умови, що Буде/Глімт і Базель свої матчі програють та вилетять. Саме тому нам бажано повболівати сьогодні за Лех та Спортінг.

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А що з наступним сезоном?

Але важливо пам'ятати, що поразки Дніпра-1 та Шахтаря (в разі вильоту донеччан) гарантовано позбавлять Україну віцечемпіона в ЛЧ 2024-2025. До слова, наступного сезону це не стосується, адже за підсумками минулого року наша асоціація 11-та і представництво наступне:

  • чемпіон УПЛ почне ЛЧ з останньої стадії кваліфікації, але може і напряму потрапити в групу, якщо переможець цієї Ліги чемпіонів гарантує собі прохідне місце через чемпіонат
  • віцечемпіон УПЛ стартує з 2 кваліфікаційного раунду ЛЧ, але може автоматом посунутись на раунд пізніше, якщо переможець цієї Ліги Європи гарантує собі прохідне місце через чемпіонат
  • бронзовий призер чемпіонату України піде в Лігу Європи і почне шлях з останнього раунду кваліфікації (треба пройти одного суперника)
  • 4 місце УПЛ відправиться у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій
  • 5 місце УПЛ почне свій шлях в ЛК з другого кваліфікаційного раунду