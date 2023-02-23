23 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций. В одном из поединков представитель Украины Днепр-1 будет номинально играть домашний поединок против АЕКа, пишет 24 канал.

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Подопечные Александра Кучера уже пересекались с киприотами этого сезона. В августе днепряне дважды проиграли АЕКу в квалификации Лиги Европы (1:2 и 0:3) и опустились в Лигу конференций.

АЕК – гроза для украинских клубов

Там украинский коллектив прошел в группе Аполлон и Вадуц, оставшись позади АЗ из Алкмаара. В свою очередь команда из Ларнаки вышла в группу ЛЕ с Фенербахче, Ренном и киевским Динамо и заняла третье место впереди команды Мирчи Луческу.

Первая битва Днепра-1 и АЕКа, прошедшая в Ларнаке неделю назад, завершилась снова в пользу команды из Кипра. Все решил единственный гол Анхеля Гарсии в концовке поединка. Теперь команды решат судьбу путевки в 1/8 финала турнира в словацком Кошице.

Видеообзор матча АЕК – Днепр-1:

Ситуация на внутренней арене

В своих национальных чемпионатах дела у команд обстоят хорошо. Днепр-1 ушел на зимний перерыв лидером чемпионата Украины. У подопечных Александра Кучера преимущество над Шахтером в пять очков, но дончане сыграли на матче меньше.

АЕК же тоже идет первым в чемпионате Кипра, но расстояние от АПОЕЛа составляет всего один балл. В эти выходные команда из Ларнаки могла потерять лидерство, ведь проиграла АЕЛу. Впрочем, ее главный конкурент сыграл вничью с аутсайдером турнира Доксой.

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Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Также сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Днепр-1 – АЕК. Она будет доступна в этой новости. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Днепр-1 – АЕК онлайн