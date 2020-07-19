Бывший спортивный директор Ferrari Жан Тодт рассказал о встрече с Михаэлем Шумахером и его состоянии здоровья. Он отметил, что гонщик и вся семья борется, чтобы как можно быстрее поставить его на ноги.

Он поделился этим в интервью Daily Mail. Тодт виделся с Михаэлем на прошлой неделе.

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Состояние легенды

Жан надеется, что весь мир вскоре снова сможет увидеть немецкого пилота. Шумахер делает для этого все, что в его силах.

По его словам, он обожает Михаэля, но ответил, что его невозможно назвать лучшим за всю историю Формулы-1. Есть хорошие пилоты, как Хуан Мануель Фанхио, Джим Кларк, Айртон Сенна и Михаэль.

Экс-спортивний директор Формулы-1 колеблется, сможет ли Льюис Хэмилтон побить рекорд Шумахера как самого титулованного пилота в истории. Хотя для этого у него есть все составляющие в Mercedes.

Также Тодт вспомнил первое чемпионство немца из Ferrari, это было в 2000 году.

Сказал ему тогда, что наша жизнь никогда не будет прежней, мы добились всего, чего хотели. Но после инцидента, который произошел с Михаэлем, имеет ли вообще какое-то значение, что Льюис взял больше титулов?

– заявил Тодт.

Подчеркнем, что Жан Тодт работал спортивным директором Ferrari 1993/07 годов, как раз в период, когда Шумахер выигрывал семь чемпионских титулов.

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