Продолжает восстановление: новые подробности состояния здоровья Михаэля Шумахера
Бывший спортивный директор Ferrari Жан Тодт рассказал о встрече с Михаэлем Шумахером и его состоянии здоровья. Он отметил, что гонщик и вся семья борется, чтобы как можно быстрее поставить его на ноги.
Он поделился этим в интервью Daily Mail. Тодт виделся с Михаэлем на прошлой неделе.
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Состояние легенды
Жан надеется, что весь мир вскоре снова сможет увидеть немецкого пилота. Шумахер делает для этого все, что в его силах.
По его словам, он обожает Михаэля, но ответил, что его невозможно назвать лучшим за всю историю Формулы-1. Есть хорошие пилоты, как Хуан Мануель Фанхио, Джим Кларк, Айртон Сенна и Михаэль.
Экс-спортивний директор Формулы-1 колеблется, сможет ли Льюис Хэмилтон побить рекорд Шумахера как самого титулованного пилота в истории. Хотя для этого у него есть все составляющие в Mercedes.
Также Тодт вспомнил первое чемпионство немца из Ferrari, это было в 2000 году.
Сказал ему тогда, что наша жизнь никогда не будет прежней, мы добились всего, чего хотели. Но после инцидента, который произошел с Михаэлем, имеет ли вообще какое-то значение, что Льюис взял больше титулов?
– заявил Тодт.
Подчеркнем, что Жан Тодт работал спортивным директором Ferrari 1993/07 годов, как раз в период, когда Шумахер выигрывал семь чемпионских титулов.
Что известно о травме Михаэля Шумахера
- В декабря 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах, после чего впал в кому. Ему провели несколько операций, но гонщик после повреждения еще ни разу не показывался на публике.
- Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.
- Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, только уточняя, что не стоит ждать быстрого выздоровления. Жена гонщика Коринна Шумахер взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы.
- В начале июня 2020 года сообщили, что Михаэль Шумахер в ближайшее время перенесет новую экспериментальную операцию, направленную на восстановление нервной системы спортсмена.