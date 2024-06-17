Третий игровой день на Евро-2024 запомнился не только зрелищными матчами, но и дракой, которую устроили болельщики сборных Сербии и Англии. Полицейским пришлось применить силу, чтобы успокоить горячие головы, пишет 24 Канал.

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Скандал на Евро-2024 с участием сына президента Сербии

В сети появилось видео драки в одном из ресторанов в Гельзенкирхене. В ней приняли участие фанаты Англии, Албании и Сербии. На нем видно, как болельщики бросают стулья и переворачивают столы.

По информации хорватских СМИ, в драке хотел принять участие Даниил Вучич – сын президента Сербии Александра Вучича. На видео видно, как парень пытается присоединиться к беспорядкам. Его сдерживают работники военной полиции специального назначения "Кобра", которые его охраняли.

Сын президента Сербии пытается принять участие в драке: смотрите видео

Отметим, что в драке приняли участие около 40 человек. Немецкая полиция задержала трех наиболее агрессивных фанов.

Любители России на Евро-2024