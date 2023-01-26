Ренн оформил трансфер камерунца Карла Токо Экамби. Игрок будет помогать французскому коллективу до конца сезона.
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"Красно-черные" арендовали 30-летнего камерунского нападающего у Лиона до конца сезона 2022/2023. В соглашении не предусмотрено право выкупа футболиста. Токо Экамби – явное усиление для Ренна не только во внутреннем чемпионате, где они борются за выход в Лигу Чемпионов, но и в борьбе за высоты в Лиге Европы. Камерунский нападающий точно сможет испортить нервы защитникам и тренерскому штабу Шахтера.
Карьера Токо Экамби
- Игрок начал свой путь во Франции, где и провел большую часть своей карьеры. Игрок играл на региональном уровне за Париж, впоследствии в Лиге 2 за Сошо, а уже в Лиге 1 дебютировал за Анже.
- Впоследствии камерунец перебрался в Вильяреал за 18 миллионов евро, где достойно себя проявил. Но потом начал проигрывать конкуренцию Жерару Морено.
- Это повлияло на переход Токо Экамби в Лион. В составе "ткачей" камерунец провел 114 матчей, забил 38 голов и отдал 14 ассистов.
- Достижения Токо Экамби: чемпиона Африки-2017, бронзовый призер Кубка африканских наций-2021.