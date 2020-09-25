24 сентября состоялись шесть матчей с участием украинских легионеров. Три команды украинцев вышли в следующий раунд Лиги Европы, а еще три покинули еврокубки.

Третий квалификационный раунд стал неудачным для украинских клубов, сразу две команды вылетели из еврокубков, это "Колос" и "Десна". Чуть лучше дела у украинских легионеров в других командах, пишет 24 канал.

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Матчи украинских легионеров

Сначала защитник Сергей Вакуленко, выступающий за "Арарат-Армения", отметился единственным голом в матче, который вывел команду в плей-офф турнира. Вакуленко присоединился к атаке команды, когда был розыгрыш углового. Но после подачи со стандарта забить не удалось. Однако игроки армянского клуба удержали мяч. После чего Абрамцумян прострелил в штрафную, и украинский защитник в касание пробил по воротам – 1:0.

Где армянский клуб ждет домашний поединок против сербской "Црвены Звезды". В случае победы, команда выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Венгерский "Фехервар" одолел французский "Реймс" лишь в серии пенальти 4:1. В основное время решить, кто сильнее в этой встрече не получилось 0:0. Участие в матче принял Иван Петряк, который провел на поле 75 минут. В следующем раунде венгры встретятся со "Стандартом".

Евгений Чеберко, недавно перебравшийся в ЛАСК, вышел в следующий раунд еврокубкового сезона. Его команда сокрушительно разгромила Дак 1904 – 7:0. Украинец не попал в заявку на матч, а Бескоровайный вышел на поле в футболке ДАКа на 36-й минуте. В плей-офф команды Чеберка сыграет против "Спортинга".

Латвийская "Рига" во главе с Романом Дебелком и Вячеславом Шарпаром не смогла одолеть "Селтик" 0:1. Дебелко провел на поле 67 минут, а вот Шарпар так и не появился в матче, проведя весь поединок на скамье запасных.

Греческий АЕК Дмитрия Чигринского и Евгения Шахова неожиданно уступил "Санкт-Галлену" 1:0. Чигринский, который превратился в настоящего лидера команды, не сумел помочь голкиперу оставить свои ворота "сухими". Шахов же, который неделей ранее пополнил клуб, вышел на поле на последней 90-й минуте основного времени. Следующим соперником украинцев станет "Вольфсбург", который является обидчиком "Десны" в Лиге Европы.

Андрій Блізніченко відзначився асистом у зустрічі, але це не допомогло "Шерифу" вийти у наступний раунд, поступившись у серії пенальті (3:5).