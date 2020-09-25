24 вересня відбулись шість матчів за участю українських легіонерів. Три команди українців вийшли у наступний раунд Ліги Європи, а ще три покинули єврокубки.

Третій кваліфікаційний раунд став невдалим для українських клубів, одразу дві команди вилетіли з єврокубків, це "Колос" та "Десна". Трохи кращі справи в українських легіонерів у інших командах, пише 24 канал.

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Матчі українських легіонерів

Спершу захисник Сергій Вакуленко, який виступає за "Арарат-Вірменія", відзначився єдиним голом у матчі, який вивів команду у плей-офф турніру. Вакуленко приєднався до атаки команди, коли був розіграш кутового. Але після подачі зі стандарту забити не вдалося. Однак гравці вірменського клубу втримали м'яч. Після чого Абрамцумян прострелив у штрафний майданчик, і український захисник в дотик пробив по воротах – 1:0.

Де на вірменський клуб чекає домашній поєдинок проти сербської "Црвени Звезди". У випадку перемоги, команда вийде у груповий етап Ліги Європи.

Угорський "Фехервар" здолав французький "Реймс" лише у серії пенальті 4:1. В основний час вирішити, хто сильніших у зустрічі не вийшло 0:0. Участь у матчі взяв Іван Петряк, який провів на полі 75 хвилин. У наступному раунді угорці зустрінуться із "Стандартом".

Євген Чеберко, який нещодавно перебрався у ЛАСК, вийшов у наступний раунд єврокубкового сезону. Його команда нищівно розгромила Даку 1904 – 7:0. Українець не потрапив у заявку на матч, а Безкоровайний вийшов на поле у футболці ДАКи на 36-й хвилині. У плей-офф команди Чеберка зіграє проти "Спортинга".

Латвійська "Рига" на чолі з Романом Дебелком та В'ячеславом Шарпаром не змогла здолати "Селтік" 0:1. Дебелко провів на полі 67 хвилин, а от Шарпар так і не з'явився у матчі, провівши весь поєдинок на лаві запасних.

Грецький АЕК Дмитра Чигринського та Євгена Шахова несподівано поступився "Санкт-Галлену" 1:0. Чигринський, який перетворився на справжнього лідера команди, не зумів допомогти голкіперу залишити свої ворота "сухими". Шахов же, який тижнем раніше поповнив клуб, вийшов на поле на останній 90-й хвилині основного часу. Наступним суперником українців стане "Вольфсбург", який є кривдником "Десни" у Лізі Європи.

Андрій Блізніченко відзначився асистом у зустрічі, але це не допомогло "Шерифу" вийти у наступний раунд, поступившись у серії пенальті (3:5).