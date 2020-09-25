24 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" уступил "Риеке". Нападающий команды из Ковалевки Евгений Селезнев вывести свою команду в следующий раунд, но упустил 100-процентную возможность, его игра подверглась серьезной критике со стороны украинских фанатов.

Новобранец "Колоса" Евгений Селезнев вышел на замену во втором тайме и имел прекрасную возможность отличиться в матче, но фортуна была не на его стороне, пишет 24 канал.

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Упущенный момент

На 90-й минуте форвард получил прекрасную передачу с фланга, которую нужно было просто замкнуть Евгению. Но форвард запутался с мячом и пробил значительно выше ворот. До этого удара счет в матче был 0:0, поэтому его выстрел мог бы решить судьбу матча.

Этот момент больше всего запомнился украинским фанатам, которые после матча начали троллить футболиста за его плохую реализацию 100-процентных моментов.

Кто-то написал, что для расточения таких моментов и купили Селезнева. Некоторые болельщики посоветовали нападающему уйти из команды по примеру Кравца из "Динамо", который почти не успел сыграть за киевлян и покинул клуб.



Момент Евгения Селезнева (смотреть с 02:20)