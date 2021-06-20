Сыграет ли Зубков в матче Украина – Австрия на Евро-2020: ответ Шевченко

Сборная Украины 21 июня сыграет последний матч в группе С с Австрией на Евро-2020. Главный наставник Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях и пополнении в украинской команде.

Прогнозируемая потеря Украины

Тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на Александра Зубкова. Об этом рассказал Андрей Шевченко накануне важного матча против Австрии.

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Команде точно не поможет Зубков, который получил травму в дебюте матча против Нидерландов. Футболист продолжает восстанавливаться под наблюдением физиотерапевта.

20 июня в общую группу украинской сборной вернется защитник Динамо Денис Попов, которого беспокоило небольшое повреждение. Из-за этого динамовец даже не попал в заявку на игру против Северной Македонии.