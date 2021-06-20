Прогнозируемая потеря Украины
Тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на Александра Зубкова. Об этом рассказал Андрей Шевченко накануне важного матча против Австрии.
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Команде точно не поможет Зубков, который получил травму в дебюте матча против Нидерландов. Футболист продолжает восстанавливаться под наблюдением физиотерапевта.
20 июня в общую группу украинской сборной вернется защитник Динамо Денис Попов, которого беспокоило небольшое повреждение. Из-за этого динамовец даже не попал в заявку на игру против Северной Македонии.
- Команда Шевченко после поражения от голландцев (3:2) и победы над Северной Македонией (2:1) идет на втором месте в группе. Лидирует сборная Нидерландов, в активе которой 6 очков. С этим показателем команда стала первой в группе, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф.
- Матч против Австрии украинская команда проведет 21 июня. Стартовый свисток турецкого арбитра Джюнейт Чакыра прозвучит в 19:00.