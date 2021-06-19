В Союзе европейских футбольных ассоциаций назначили Джюнейта Чакыра главным арбитром встречи. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Судейская бригада на Украине – Австрия

  • Джюнейт Чакыр (главный арбитр);
  • Бахаттин Дуран (боковой арбитр);
  • Тарик Энгюн (боковой абитр).

Кроме этого, арбитр ВАР – итальянец Массимилиано Иррати. Четвертый рефери – немец Даниэль Зиберт.

Чакыр судил матчи сборной Украины

  • Евро-2012 матч Украина – Швеция (2:1);
  • Отбор ЧМ – 2014 матч Украина – Франция (2: 0);
  • Квалификация Евро-2016 матч Словения – Украина (1: 1).