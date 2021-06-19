В Союзе европейских футбольных ассоциаций назначили Джюнейта Чакыра главным арбитром встречи. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Судейская бригада на Украине – Австрия

Джюнейт Чакыр (главный арбитр);

Бахаттин Дуран (боковой арбитр);

Тарик Энгюн (боковой абитр).

Кроме этого, арбитр ВАР – итальянец Массимилиано Иррати. Четвертый рефери – немец Даниэль Зиберт.

Поединок третьего тура группы C Евро-2020 между Украиной и Австрией состоится 21 июня в 19:00.

Чакыр судил матчи сборной Украины