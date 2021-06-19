В Союзе европейских футбольных ассоциаций назначили Джюнейта Чакыра главным арбитром встречи. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
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Судейская бригада на Украине – Австрия
- Джюнейт Чакыр (главный арбитр);
- Бахаттин Дуран (боковой арбитр);
- Тарик Энгюн (боковой абитр).
Кроме этого, арбитр ВАР – итальянец Массимилиано Иррати. Четвертый рефери – немец Даниэль Зиберт.
Чакыр судил матчи сборной Украины
- Евро-2012 матч Украина – Швеция (2:1);
- Отбор ЧМ – 2014 матч Украина – Франция (2: 0);
- Квалификация Евро-2016 матч Словения – Украина (1: 1).