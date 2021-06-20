Прогнозована втрата України

Тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на Олександра Зубкова. Про це розповів Андрій Шевченко напередодні важливого матчу проти Австрії.

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Команді точно не допоможе Зубков, який отримав травму у дебюті матчу проти Нідерландів. Футболіст продовжує відновлюватись під наглядом фізіотерапевта.

20 червня у загальну групу української збірної повернеться захисник Динамо Денис Попов, якого турбувало невелике ушкодження. Через це динамівець навіть не потрапив у заявку на гру проти Північної Македонії.