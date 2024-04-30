За спиной у Лунина: Анчелотти готовит хитрый план возвращения украинца на скамейку запасных Реала

Уже 30 апреля в 22:00 (по Киеву) Реал проведет свой первый полуфинальный матч против Баварии в Лиге чемпионов-2023/2024. Карло Анчелотти рассказал, вернется ли Тибо Куртуа в ворота в этой важной игре в Мюнхене.

Главный тренер Реала заверил, что бельгиец полетел с командой в Германию, но не выйдет в стартовом составе команды. В то же время Карло Анчелотти ничего не сказал об Андрее Лунине, который вместе со своим конкурентом по позиции Кепой Аррисабалагой тоже отправился на матч Лиги чемпионов.

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Анчелотти готов дать игровой тонус Куртуа

Хотя многие футбольные люди ожидают появление украинца в воротах "сливочных". Правда, наставник мадридского клуба может приготовить неприятный сюрприз Лунину после первой встречи с Баварией.

Анчелотти рассматривает вариант с участием Тибо Куртуа в ближайшем матче Ла Лиги против Кадиса, который запланирован на 4 мая. Если бельгиец хорошо себя проявит, то может заслужить место в старте Реала в домашнем ответном матче полуфинала ЛЧ против Баварии.

Ранее же была информация, что Анчелотти разговаривал с Луниным на фоне слухов о возвращении Куртуа в ворота мадридского клуба. Коуч "галактикос" уверял, что доверяет украинцу и сделает ставку на него в ключевых матчах ЛЧ, в частности в финале, если туда пробьется "Королевский клуб".

Теперь в СМИ появляются кардинально другие слухи об игровом тонусе украинского вратаря.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Баварией состоится 8 мая в Мадриде. Начало, как и первого поединка, в 22:00 (по киевскому времени).

Напомним, что в предыдущей игре Реала в Ла Лиге в воротах мадридского клуба стоял Кепа, который провел "сухой" поединок против Реал Сосьедад (0:3).

Лучший сезон для Лунина в Реале

Зато Лунин проводит свой самый успешный сезон в Реале. Андрей прекрасно заменил в воротах испанского гранда Куртуа, который сначала порвал "кресты", а потом еще получил одну травму колена. Украинец выиграл конкуренцию у Кепы и стал первым номером "сливочных".

В текущем сезоне-2023/2024 украинский вратарь уже принял участие в 28-ми матчах Реала, в которых пропустил 25 голов и отыграл 12 поединков на ноль.

После героического выступления Лунина в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против МанСити, когда Андрей потянул два пенальти, зашла речь о новом контракте. Однако украинец не спешит продолжать сотрудничество с Реалом.

У Лунина есть действующее соглашение с мадридским клубом до конца следующего сезона-2024/2025. Поэтому в "Королевском клубе" уже даже вывесили ценник на вратаря сборной Украины, которого так активно сватают в Манчестер Юнайтед.