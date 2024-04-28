Тибо Куртуа в течение года не имел игровой практики. Более того, 31-летний голкипер ни разу не попадал в заявку на матч.

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Куртуа поедет в Мюнхен туристом

Впрочем, Карло Анчелотти очень рассчитывает на опыт бельгийца и включил его в заявку на поездку в Германию. Однако Куртуа не сыграет в первом матче с Баварией.

По сообщению испанских СМИ, ворота "Галактикос" будет защищать Андрей Лунин. Куртуа поедет в Мюнхен для того, чтобы поддержать своих одноклубников.

Заявка Реала на поездку в Германию / Фото ФК Реал

Отметим, что перед поездкой на матч Лиги чемпионов Реал сыграл в чемпионате против Реал Сосьедад. Анчелотти предоставил возможность отдохнуть ведущим футболистам и выставил полурезервный состав. В запасе оказался и Андрей Лунин, которого заменил Кепа Аррисабалага. К чести испанца он сыграл очень надежно.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между Баварией и Реалом состоится 30 апреля. Поединок пройдет на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начало игры – в 22:00 по Киеву.