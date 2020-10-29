В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ференцварош" 2:2.

Портал WhoScored уже выставил оценки футболистам за матч между "Ференцварош" и "Динамо". Лучшим игроком матча признан Николай Шапаренко, получивший 7.4 балла.

Как это было: "Динамо" в напряженном матче потеряло победу над "Ференцварошем": видео

У "Ференцвароша" наивысший балл получил Франк Боли (7.2), который своим голом принес команде ничью. Украинец Александр Зубков получил 7.1 балла.

Оценки WhoScored за матч "Ференцварош" – "Динамо"

Ференцварош – Динамо: главное

В первом тайме преимущество было полностью на стороне киевлян. В середине отрезка украинец Харатин, который выступает за хозяев в своей штрафной площадке нарушил правила. Судья сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Цыганков.

Подопечные Мирчи Луческу до перерыва сумели забить и второй мяч. После шикарной передачи Буяльского де Пена переправил мяч практически в пустые ворота.

А вот после перерыва команду словно подменили. Сначала Нгуен в простом эпизоде расстрелял Бойко и сократил разницу в счете, затем Сидорчук на ровном месте заработал удаление и оставил команду в меньшинстве. А закончил все боли голом на 90-й минуте.

Эта ничья оставляет "Динамо" на третьем месте в турнирной таблице. У подопечных Луческу, как и у сегодняшнего соперника, по одному очку. Лидирует "Барселона" с шестью баллами, далее идет "Ювентус" (3 очка).