Каталонию закрыли из-за COVID-19: что будет с матчем Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо"
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" должна на своем поле принимать "Динамо". Поединок должен состояться 4 ноября в Каталонии, но руководство региона приняло решение закрыть границы на 15 дней.
В четверг, 29 октября, в Каталонии закрыли все границы из-за повышения заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес. Правда, проведение национальных и международных соревнований не запрещено, пишет El Mundo.
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Ситуация в Каталонии
Правительство закрыло регион на 15 дней, как раз в это время "Барселона" должна провести матч против киевского "Динамо" (4 ноября). Пока неизвестно, сыграют ли команды в Каталонии, или матч будет перенесен в другой город. УЕФА будет советоваться с местными властями после чего даст официальное решение относительно еврокубковой встречи.
Согласно новым правилам УЕФА, если власти устанавливают ограничения по въезду, то клуб-хозяин должен найти альтернативный вариант проведения поединка на нейтральном поле. В противном случае их будет ожидать техническое поражение 0:3.
Добавим, что после двух туров группу G возглавляет испанская "Барселона", в их активе максимум очков – 6. Киевское "Динамо" идет третьим, в их активе лишь один пункт, который они заработали в матче с венгерским "Ференцварошем".
- Всего в Каталонии подтверждено 223 тысячи случаев заболеваний коронавирусом, из них более 26 тысяч выздоровел.
- За последниие дни в регионе резко возросла заболеваемость, по состоянию на 29 октября за сутки в Каталонии заболели COVID-19 свыше 23 тысяч человек.
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