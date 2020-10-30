В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" должна на своем поле принимать "Динамо". Поединок должен состояться 4 ноября в Каталонии, но руководство региона приняло решение закрыть границы на 15 дней.

В четверг, 29 октября, в Каталонии закрыли все границы из-за повышения заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес. Правда, проведение национальных и международных соревнований не запрещено, пишет El Mundo.

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Ситуация в Каталонии

Правительство закрыло регион на 15 дней, как раз в это время "Барселона" должна провести матч против киевского "Динамо" (4 ноября). Пока неизвестно, сыграют ли команды в Каталонии, или матч будет перенесен в другой город. УЕФА будет советоваться с местными властями после чего даст официальное решение относительно еврокубковой встречи.

Согласно новым правилам УЕФА, если власти устанавливают ограничения по въезду, то клуб-хозяин должен найти альтернативный вариант проведения поединка на нейтральном поле. В противном случае их будет ожидать техническое поражение 0:3.

Добавим, что после двух туров группу G возглавляет испанская "Барселона", в их активе максимум очков – 6. Киевское "Динамо" идет третьим, в их активе лишь один пункт, который они заработали в матче с венгерским "Ференцварошем".