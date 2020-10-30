Атакувальний хавбек "Динамо" Микола Шапаренко зможе допомогти киянам у матчі 7-го туру УПЛ проти одвічного конкурента донецького "Шахтаря".

КДК УАФ прийняв остаточне рішення щодо дискваліфікації півзахисника київського клубу, яке він отримав у матчі 7-го туру УПЛ проти "Олександрії. Шапаренко побачив перед собою пряму червону картку за грубе порушення правил проти Безбородька. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Рішення УАФ

Через пряму картку гравець повинен був пропускати, як мінімум два наступні поєдинки, але УАФ змінив термін дискваліфікації футболіста. Микола не зіграє у матчі проти "Дніпра-1" та ще один поєдинок пропустить умовно.

Півзахисник повернеться на поле вже у зустрічі 9-го туру проти одвічного конкурента донецького "Шахтаря".

Матч проти дніпровської команди "Динамо" зіграє вже у цю суботу, 31 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30.

Також КДК УАФ прийняв рішення щодо червоної картки футболіста львівського "Руха" Романа Гагуна. Гравця відсторонено на 2 матчі та додатково на 1 поєдинок умовно.

Додамо, що в останньому матчі киян у Лізі чемпіонів проти угорського "Ференцвароша" (2:2) саме Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу. Його гру оцінили оцінкою 7,4.