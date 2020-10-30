Чи зіграє лідер "Динамо" Шапаренко проти "Шахтаря": офіційне рішення УАФ
Атакувальний хавбек "Динамо" Микола Шапаренко зможе допомогти киянам у матчі 7-го туру УПЛ проти одвічного конкурента донецького "Шахтаря".
КДК УАФ прийняв остаточне рішення щодо дискваліфікації півзахисника київського клубу, яке він отримав у матчі 7-го туру УПЛ проти "Олександрії. Шапаренко побачив перед собою пряму червону картку за грубе порушення правил проти Безбородька. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Рішення УАФ
Через пряму картку гравець повинен був пропускати, як мінімум два наступні поєдинки, але УАФ змінив термін дискваліфікації футболіста. Микола не зіграє у матчі проти "Дніпра-1" та ще один поєдинок пропустить умовно.
Півзахисник повернеться на поле вже у зустрічі 9-го туру проти одвічного конкурента донецького "Шахтаря".
Також КДК УАФ прийняв рішення щодо червоної картки футболіста львівського "Руха" Романа Гагуна. Гравця відсторонено на 2 матчі та додатково на 1 поєдинок умовно.
Додамо, що в останньому матчі киян у Лізі чемпіонів проти угорського "Ференцвароша" (2:2) саме Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу. Його гру оцінили оцінкою 7,4.
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