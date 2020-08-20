Правый вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков уже вернулся из Мюнхена. Игрок возвращается в общую группу.

Цыганков летал в Мюнхен, чтобы пройти медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем у футболиста. Виктор присоединится к команде и будет готовиться к первому туру чемпионата Украины против "Олимпика", информирует официальный сайт киевлян.

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Лидер готов к началу сезона

Сразу по прилету Цыганков занимался отдельно от команды. Но уже сегодня, 20 августа, будет тренироваться вместе с партнерами. Луческу сможет рассчитывать на главного лидера атак киевского клуба.

Также вместе с Виктором в общую группу вернется центральный защитник Артем Шабанов.

Добавим, что Цыганков поехал в Германию на детальное обследование. Он не мог тренироваться в полную силу из-за воспалительных процессов в мышце.

Поединок против донецкого клуба состоится уже в эту пятницу, 21 августа.

Карьера Цыганкова в "Динамо"