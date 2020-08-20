Сыграет ли лидер "Динамо" Цыганков в первом матче УПЛ: ответ киевлян
Правый вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков уже вернулся из Мюнхена. Игрок возвращается в общую группу.
Цыганков летал в Мюнхен, чтобы пройти медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем у футболиста. Виктор присоединится к команде и будет готовиться к первому туру чемпионата Украины против "Олимпика", информирует официальный сайт киевлян.
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Лидер готов к началу сезона
Сразу по прилету Цыганков занимался отдельно от команды. Но уже сегодня, 20 августа, будет тренироваться вместе с партнерами. Луческу сможет рассчитывать на главного лидера атак киевского клуба.
Также вместе с Виктором в общую группу вернется центральный защитник Артем Шабанов.
Добавим, что Цыганков поехал в Германию на детальное обследование. Он не мог тренироваться в полную силу из-за воспалительных процессов в мышце.
Поединок против донецкого клуба состоится уже в эту пятницу, 21 августа.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", оформивший хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял второе место как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.