Правий вінгер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков вже повернувся з Мюнхена. Гравець повертається у загальну групу та готується до нового сезону.

Циганков літав у Мюнхен, щоб пройти медичне обстеження, яке не виявило проблем зі здоров'ям у футболіста. Віктор приєднається до команди та буде готуватись до першого туру чемпіонату України проти "Олімпіка", інформує офіційний сайт киян.

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Лідер готовий до початку сезону

Одразу по прильоту Циганков займався окремо від команди. Але вже від сьогодні, 20 серпня, буде тренуватись разом із партнерами. Луческу зможе розраховувати на головного лідера атак київського клубу.

Також разом із Віктором у загальну групу повернеться центральний захисник Артем Шабанов.

Додамо, що Циганков поїхав у Німеччину на детальне обстеження. Він не міг тренуватись повну силу через запальні процеси в м'язі.

Поєдинок проти донецького клубу відбудеться вже у цю п'ятницю, 21 серпня.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"