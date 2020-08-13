Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может пропустить начало сезона-2020/21. Футболист пройдет детальный медосмотр в клинике Милана.

Как сообщает Meta-raitings.com.ua, в последнее время 22-летний футболист регулярно обращается в медицинский штаб киевлян относительно незначительных повреждений и разного рода травм.

Читайте также: Лидер "Динамо" Цыганков заинтересовал топ-клуб Англии

По этой причине его решили отправить в одну из ведущих клиник Европы. После медосмотра станет известно, сможет ли Цыганков начать сезон вместе с командой.

Добавим, что Цыганков принял участие в последнем спарринге команды Мирчи Луческу против "Десны" – Виктор отметился голом, но киевляне проиграли 1:2.

Карьера Цыганкова в " Динамо"