"Динамо" рискует остаться без лидера перед стартом сезона: известна причина
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может пропустить начало сезона-2020/21. Футболист пройдет детальный медосмотр в клинике Милана.
Как сообщает Meta-raitings.com.ua, в последнее время 22-летний футболист регулярно обращается в медицинский штаб киевлян относительно незначительных повреждений и разного рода травм.
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По этой причине его решили отправить в одну из ведущих клиник Европы. После медосмотра станет известно, сможет ли Цыганков начать сезон вместе с командой.
Добавим, что Цыганков принял участие в последнем спарринге команды Мирчи Луческу против "Десны" – Виктор отметился голом, но киевляне проиграли 1:2.
Карьера Цыганкова в " Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", оформившим хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.