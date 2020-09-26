Украинский нападающий Роман Яремчук, выступающий за "Гент", получил травму в первом матче против "Динамо" в Лиге чемпионов. Но повреждение было не сложным, потому футболиста уже включили в заявку на следующий матч чемпионата Бельгии.

Фамилия украинского легионера "Гента" Яремчука была включена в заявку из 21-го футболиста на матч 7-го тура чемпионата Бельгии против "Левена", сообщает пресс-служба клуба.

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Возвращение Яремчука на поле

Также в списке на матч еще двое украинцев – Игорь Пластун и Роман Безус. Последний получил удаление в первом матче против "Динамо" в Лиге чемпионов, поэтому пропустит ответный матч в Киеве.

Если учитывать то, что футболиста включили в заявку, то можно ожидать появление украинца и в матче против "Динамо". Ответный матч состоится 29 сентября в Киеве.

Добавим, что именно гол Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо" в Лиге чемпионов. В Яремчука был конфликт с уже бывшим наставником клуба Ласло Белене, который был недоволен словам украинца после одного из поединков. Боссы "Гента" из-за не слишком хорошей атмосферы в коллективе решили уволить специалиста с должности.

De 21 die het morgen, met jullie steun, opnemen tegen OH Leuven! #gntohl #kaagent pic.twitter.com/w2VbEsNOvZ — KAA Gent (@KAAGent) September 25, 2020

Травма Яремчука