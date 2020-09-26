Сыграет ли форвард сборной Украины за "Гент" в матче против "Динамо" в Лиге чемпионов: ответ
Украинский нападающий Роман Яремчук, выступающий за "Гент", получил травму в первом матче против "Динамо" в Лиге чемпионов. Но повреждение было не сложным, потому футболиста уже включили в заявку на следующий матч чемпионата Бельгии.
Фамилия украинского легионера "Гента" Яремчука была включена в заявку из 21-го футболиста на матч 7-го тура чемпионата Бельгии против "Левена", сообщает пресс-служба клуба.
К теме: Два футболиста сборной Украины получили травмы
Возвращение Яремчука на поле
Также в списке на матч еще двое украинцев – Игорь Пластун и Роман Безус. Последний получил удаление в первом матче против "Динамо" в Лиге чемпионов, поэтому пропустит ответный матч в Киеве.
Если учитывать то, что футболиста включили в заявку, то можно ожидать появление украинца и в матче против "Динамо". Ответный матч состоится 29 сентября в Киеве.
Добавим, что именно гол Яремчука вывел "Гент" на киевское "Динамо" в Лиге чемпионов. В Яремчука был конфликт с уже бывшим наставником клуба Ласло Белене, который был недоволен словам украинца после одного из поединков. Боссы "Гента" из-за не слишком хорошей атмосферы в коллективе решили уволить специалиста с должности.
Травма Яремчука
- 23 сентября в матче плей-офф Лиги чемпионов травмировался нападающий сборной Украины Роман Яремчук.
- Футболист бельгийского "Гента" получил травму в матче против киевского "Динамо".
- Яремчук покинул поле на 22-й минуте, ведь не смог продолжить игру. Какая травма в Яремчука – пока не известно.
- В первом матче "Динамо" победило "Гент" (2:1).