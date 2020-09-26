Український нападник Роман Яремчук, який виступає за "Гент", отримав травму у першому матчі проти "Динамо" в Лізі чемпіонів. Але пошкодження було не складним, тому футболіста вже включили у заявку на наступний матч чемпіонату Бельгії.

Прізвище українського легіонера "Гента" Яремчука було включено у заявку з 21-го футболіста на матч 7-го туру чемпіонату Бельгії проти "Левена", повідомляє пресслужба клубу.

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Повернення Яремчука на поле

Також у списку на матч ще двоє українців – Ігор Пластун та Роман Безус. Останній отримав вилучення у першому матчі проти "Динамо" в Лізі чемпіонів, тому пропустить матч-відповідь у Києві.

Якщо враховувати те, що футболіста включили у заявку, то можна очікувати появу українця і у матчі проти "Динамо". Матч-відповідь відбудеться 29 вересня у Києві.

Додамо, що саме гол Яремчука вивів "Гент" на київське "Динамо" у Ліз чемпіонів. В Яремчука був конфлікт із вже колишнім наставником клубу Ласло Белені, який був незадоволений словами українця після одного з поєдинків. Боси "Гента" через не надто хорошу атмосферу у колективі вирішили звільнити фахівця з посади.

De 21 die het morgen, met jullie steun, opnemen tegen OH Leuven! #gntohl #kaagent pic.twitter.com/w2VbEsNOvZ — KAA Gent (@KAAGent) September 25, 2020

Травма Яремчука