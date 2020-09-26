Чи зіграє форвард збірної України за "Гент" у матчі проти "Динамо" в Лізі чемпіонів: відповідь
Український нападник Роман Яремчук, який виступає за "Гент", отримав травму у першому матчі проти "Динамо" в Лізі чемпіонів. Але пошкодження було не складним, тому футболіста вже включили у заявку на наступний матч чемпіонату Бельгії.
Прізвище українського легіонера "Гента" Яремчука було включено у заявку з 21-го футболіста на матч 7-го туру чемпіонату Бельгії проти "Левена", повідомляє пресслужба клубу.
До теми: Два футболісти збірної України зазнали травми
Повернення Яремчука на поле
Також у списку на матч ще двоє українців – Ігор Пластун та Роман Безус. Останній отримав вилучення у першому матчі проти "Динамо" в Лізі чемпіонів, тому пропустить матч-відповідь у Києві.
Якщо враховувати те, що футболіста включили у заявку, то можна очікувати появу українця і у матчі проти "Динамо". Матч-відповідь відбудеться 29 вересня у Києві.
Додамо, що саме гол Яремчука вивів "Гент" на київське "Динамо" у Ліз чемпіонів. В Яремчука був конфлікт із вже колишнім наставником клубу Ласло Белені, який був незадоволений словами українця після одного з поєдинків. Боси "Гента" через не надто хорошу атмосферу у колективі вирішили звільнити фахівця з посади.
Травма Яремчука
- 23-го вересня у матчі плей-офф Ліги чемпіонів травмувався нападник збірної України Роман Яремчук.
- Футболіст бельгійського "Гента" зазнав травми у матчі проти київського "Динамо".
- Яремчук покинув поле на 22-й хвилині, адже не зміг продовжити гру. Яка травма в Яремчука – поки не відомо.
- У першому матчі "Динамо" перемогло "Гент" (2:1).