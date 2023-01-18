15 января Кортрейк сыграл на выезде против Гента. Алексей Сыч провел на поле 84 минуты, получил травму и вынужденно покинул футбольное поле. Вместо него в игру вступил Жуан Силва.

Напомним После феерического матча: украинский защитник впервые попал в символическую сборную в Бельгии

Досадная травма

После матча украинский защитник поехал на медицинское обследование, подтвердившее прогнозы врачей – повреждение медиальной связки колена.

Теперь Сыч пробудет без футбола в течение 4 – 6 недель. Следовательно, футболист не поможет команде в ближайшем матче против Буссю Дура, который состоится 18 января.

Любопытно! 21-летний Сыч выступает за бельгийский Кортрейк на правах аренды. Его контракт принадлежит львовскому Движению. За бельгийский клуб Алексей провел уже 15 поединков, отличившихся одним голом и двумя ассистами. Его арендная сделка рассчитана до 30 июня 2023 года. Однако у Кортрейко есть опция выкупа футболиста.

Напомним, что украинец стал героем матча против Левена, когда отметился дебютным голом за новую команду. Его мяч вывел Кортрейк вперед и позже принес победу его клубу 2:3.

После этого впервые для себя попал в символическую сборную тура в Бельгии.

Кортрейк после 20 сыгранных матчей идет у зоны вылета – 15 место среди 18 клубов Жупиле Лиги, имея в своем активе 18 очков.