Арендованный у Руха правый защитник Алексей Сыч выдал классный матч в Бельгии. Футболист отметился не только дебютным голом в футболке Кортрейка в ворота Левена, но и ассистировал во время первого взятия ворот соперника.

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Дебютное отличие в Европе

Кортрейк победил Лёвен со счетом 2:3.

21-летний украинский футболист удостоился попадания в символическую сборную 19 тура Лиги Жупиле по версии авторитетного статистического портала SofaScore.

За игру Сычу поставили одну из самых высоких оценок – 8.4 балла. Больше всего у Луи Патриса и Сенне Линена – по 8.6.

Отметим, что это дебютное попадание в сборную для Алексея.



Символическая сборная 19-го тура в Бельгии / Скриншот из SofaScore

Напомним, что 6 сентября 2022 года Кортрейк арендовал Алексея Сыча. Срок аренды до конца текущего сезона – 30 июня 2023 года. В сделке есть опция выкупа футболиста.

За бельгийский клуб правый защитник уже провел 13 матчей, в которых забил один гол и совершил два ассиста.

Любопытно! До аренды в Бельгию выступал исключительно во Львове – за УФК Львов, Карпаты U-19, Карпаты-2, Карпаты, Карпаты Галич и Рух. Контракт с руховцами у Сыча заканчивается 30 июня 2025 года.