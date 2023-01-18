15 січня Кортрейк зіграв на виїзді проти Гента. Олексій Сич провів на полі 84 хвилини, зазнав травми та вимушено покинув футбольне поле. Замість нього у гру вступив Жуан Сілва.
Нагадаємо Після феєричного матчу: український захисник вперше потрапив до символічної збірної у Бельгії
Прикра травма
Після матчу український захисник поїхав на медичне обстеження, яке підтвердило прогнози лікарів – пошкодження медіальної зв'язки коліна.
Тепер Сич пробуде без футболу протягом 4 – 6 тижнів. Відтак футболіст не допоможе команді у найближчому матчі проти Буссю Дура, який відбудеться 18 січня.
Нагадаємо, що українець став героєм матчу проти Левена, коли відзначився дебютним голом за нову команду. Його м'яч вивів Кортрейк уперед та згодом приніс перемогу його клубу 2:3.
Після чого вперше для себе потрапив у символічну збірну туру у Бельгії.
Кортрейк після 20 зіграних матчів йде біля зони вильоту – 15-те місце серед 18 клубів Жупіле Ліги, маючи у своєму активі 18 очок.