15 січня Кортрейк зіграв на виїзді проти Гента. Олексій Сич провів на полі 84 хвилини, зазнав травми та вимушено покинув футбольне поле. Замість нього у гру вступив Жуан Сілва.

Нагадаємо Після феєричного матчу: український захисник вперше потрапив до символічної збірної у Бельгії

Прикра травма

Після матчу український захисник поїхав на медичне обстеження, яке підтвердило прогнози лікарів – пошкодження медіальної зв'язки коліна.

Тепер Сич пробуде без футболу протягом 4 – 6 тижнів. Відтак футболіст не допоможе команді у найближчому матчі проти Буссю Дура, який відбудеться 18 січня.

Цікаво! 21-річний Сич виступає за бельгійський Кортрейк на правах оренди. Його контракт належить львівському Руху. За бельгійський клуб Олексій провів вже 15 поєдинків, у яких відзначився одним голом та двома асистами. Його орендна угода розрахована до 30 червня 2023 року. Однак у Кортрейка є опція викупу футболіста.

Нагадаємо, що українець став героєм матчу проти Левена, коли відзначився дебютним голом за нову команду. Його м'яч вивів Кортрейк уперед та згодом приніс перемогу його клубу 2:3.

Після чого вперше для себе потрапив у символічну збірну туру у Бельгії.

Кортрейк після 20 зіграних матчів йде біля зони вильоту – 15-те місце серед 18 клубів Жупіле Ліги, маючи у своєму активі 18 очок.