Команды обменивались голевыми ударами в течение обоих таймов. Первая часть встречи завершилась со счетом 1:1. Левен и Кортрейк порадовали своих фанатов мячами, пишет 24 канал.
Стоит увидеть Яремчук подвел Брюгге в ответственный момент, отличившись диким промахом: видео фейла
Герой матча
На 51-й минуте за дело взялся правый защитник Кортрейко из Украины Алексей Сыч. Украинец вывел гостей вперед 1:2. Сыч забил свой дебютный мяч за бельгийский клуб, а также ассистировал партнеру по команде во время первого взятия ворот Левена.
Сразу после своего мяча получил желтую карточку.
Во втором тайме обе команды обменялись голами, а Кортрейк победил со счетом 2:3. Важна победа для клуба Сыча, позволившая ему выйти из зоны вылета. Теперь команда украинского защитника занимает 15 место, имея в своем активе 18 очков. До зоны аутсайдеров совсем ничего – всего один балл.
Отметим, что Кортрейк вырвал три очка у Левена уже на второй компенсированной минуте до матча.
Что известно об Алексее Сыче в футболке Кортрейко
- 6 сентября 2022 Кортрейк арендовал у львовского Движения Алексея Сыча до 30 июня 2023 года. В контракте аренды есть пункт выкупа футболиста.
- За новую команду защитник провел 13 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
- Всего в сезоне-2022/2023 уже провел в составе двух клубов 16 поединков (1 гол и 2 ассиста).